“È tutta una farsa”: Ida Platano e Alessandro sbugiardati in pieno

Uomini e Donne, Ida e Alessandro complici di una farsa? La prova sui Social che indigna i fan.

Trono Over, ancora una volta le vicissitudini di dame e cavalieri tengono banco anche a telecamere spente. Se poi si parla di una donna che è stata per tantissimo tempo la star della trasmissione, l’argomento è ancora più succulento. Tra l’altro non se l’aspettava davvero nessuno che lei decidesse di uscire di scena per vivere alla luce del sole la sua storia con quel giovane.

I due ci avevano già provato a stare insieme ma il risultato era stato scarso. Entrambi sono rimasti all’interno della trasmissione e hanno iniziato a frequentare altre persone. Poi è tornato Riccardo Guarnieri ei il cuore della parrucchiere è tornato a tremare. Nel corso della nuova stagione ha poi riallacciato i rapporti con Vicinanza.

In ogni caso nessuno si aspettava che accettasse non solo di frequentarlo ancora ma addirittura di ritenere il loro legame talmente importante da pensare di lasciare la Corte di Queen Mary per viverlo con maggiore serenità a telecamere spente. La coppia è stata anche ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Quando appaiono insieme i Social impazziscono

Sui Social lei appare sempre più bella e solare. Ha ripreso saldamente in mano le redini della sua vita e sovente si mostra a lavoro, nel suo salone in provincia di Brescia. Anche suo figlio Samuele, come l’amica del cuore Gemma Galgani, fanno sovente capolino nelle sue Stories. Tuttavia è quando appare con Alessandro che l’attenzione è ancora più alta!

Ultimamente i due si sono mostrati durante una romantica vacanza al mare, poco prima di fare un bel bagno. Anche durante alcune cene hanno mandato dei saluti ai rispettivi fan, felici di vederli insieme così uniti. Tuttavia, una utente, ha voluto far presente alla sempre accorta Deianira Marzano che c’è qualcosa che non quadra. Che cosa?

La versione di una gola profonda

Come molti avranno forse notato i due non appaiono mai in foto o in video mentre si danno un bacio sulla bocca. Possibile che non abbiamo mai voluto mostrarsi così nemmeno una volta? A sottolineare ciò è una donna, che è voluta rimanere nascosta nell’anonimato, che si professa vicina al cavaliere. In poche parole ha sostenuto che i due sarebbero soltanto amici.

Ida avrebbe chiesto ad Alessandro di reggere il gioco e di andare avanti con la farsa. A questo punto a molte persone si è insinuato il terribile seme del dubbio. Sarà davvero così? Come stanno davvero le cose? Possibile che la Platano abbia architettato tutto quanto magari per fare un dispetto al bel Guarnieri?