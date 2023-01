Ginevra Lamborghini, dopo Il Gf arriva la grandiosa notizia: chi se l’aspettava!

Ginevra Lamborghini ha di che sorridere! Difatti ora arriva la news che le ha spalancato il cuore.

Indubbiamente la giovane è stata une delle grandi protagoniste della settima edizione, attualmente in corso, del Grande Fratello Vip. Il suo affiatamento con Antonino Spinalbese non è affatto passato inosservato e in molti hanno iniziato a chiedersi se si trattasse di amore o solo di una grande amicizia. Sta di fatto che l’intesa è davvero molto forte tra di loro.

E dopo che è uscita dalla Casa Più Spiata d’Italia, la ragazza, ha preso maggiore consapevolezza di se e dei suoi talenti. Ha capito che cosa vuole davvero fare nella sua vita. Ora ha le idee chiare ed è determinata più che mai a fare in modo che i suoi sogni diventino una splendida realtà.

Dopo l’esperienza all’interno del padre di tutti i reality è diventata ancora più tosta e determinata che mai. Certo, soffre ancora molto per il mancato riavvicinamento con la sorella maggiore Elettra. Tanto più che lei le aveva vietato, tramite lettere di avvocati, di nominarla durante il suo periodo di reclusione.

Ovviamente ciò ha procurato molto dispiacere nei cuori dei telespettatori e di Alfonso Signorini, che avrebbero voluto saperne di più del loro rapporto. In molti poi avevano sperato in una loro riappacificazione magari proprio in quella situazione. E nemmeno una volta che Ginevra ha concluso l’esperienza è avvenuta.

Sta di fatto che la ragazza se ne è fatta una ragione e che ha deciso di non pensarci troppo. E così si è gettata con anima e corpo nella musica, il suo grande amore. E ora è addirittura in lizza per partecipare a una manifestazione, seguitissima e amatissima in tutta Europa, che le donerebbe di certo molto prestigio. Ergo la sua carriera potrebbe volare in alto!

Si tratta della nuova edizione dell’ Eurovision Song Festival che quest’anno avverrà a Liverpool. Lei, è doveroso dirlo fin da subito, non rappresenterebbe l’Italia, bensì San Marino. In poche parole la ragazza starebbe per partecipare al concorso Una Voce Per San Marino, che lo scorso anno ha visto trionfare Achille Lauro.

In lizza con lei c’è anche il bravo Lorenzo Licitra, star di X – Factor, che possiede anche lui uno zoccolo duro di ammiratori. Chi la spunterà? Riuscirà Ginevra a risultare vincitrice? In ogni caso ora ha le idee chiare ed è soddisfatta di se stessa sia come donna sia come professionista. Ed è questa in fin dei conti la più grande vittoria!