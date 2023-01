Lutto Eleonora Daniele: il dramma che è arrivato solo ora | “Profonda ferita all’anima”

Eleonora Daniele ha voluto condividere con i follower un momento triste. Ecco a chi è stata costretta a dire addio.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici italiane più amate del mondo dello spettacolo. La sua prima esperienza in tv è avvenuta nel 2001 con La sai l’ultima? su canale 5. L’anno successivo ha debuttato in Un posto al sole e allo stesso tempo ha condotto su Rai 2 L’Italia dei porti.

Dal 2004 al 2011 è stata al timone della conduzione di Unomattina. Nel mentre ha condotto Miss Italia nel mondo 2007, I nostri angeli, Ciak…si canta!, Festival di Castrocaro nel 2008. A partire dal 2013 è stato il turno di Linea Verde e dal 2018 di Storie Italiane.

Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più affascinanti e acculturata del piccolo schermo. Non si sa molto sulla sua vita privata, ma solo che è legata da 16 anni con un imprenditore. Nel 2020 hanno accolto in famiglia una splendida figlia.

Tuttavia essendo un personaggio pubblico, Eleonora Daniele tende sempre a condividere degli scatti della sua quotidianità in ambito professionale. In queste ore, però, ha esternato il suo dispiacere per la perdita di una persona a lei molto cara.

“Mi sconvolge e mi rattrista”

“La notizia della morte di Ludovico Di Meo arriva ora come una profonda ferita dell’anima. Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica, ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi. Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta. Eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme. L’ultima volta che ti ho visto quest’estate al premio Aila stavi bene, nessun problema di salute”.

Poi ha proseguito: “Io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto si possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via così, mi sconvolge e mi rattrista”. Ecco cosa si può leggere nella didascalia del post.

“Alla moglie e ai familiari le nostre condoglianze”

Ludovico Di Meo è morto all’età di 63 anni, E’ stato per anni il dirigente della Rai, in quanto la sua carriera ha avuto inizio nel 1985 e il suo secondo programma televisivo è Unomattina. Il Presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes hanno voluto dedicargli un pensiero per omaggiare la sua figura.

“E’ stato un appassionato uomo Rai e una persona curiosa della vita. Ha saputo conquistare la fiducia dei vertici e la stima dei colleghi grazie alla sua grande capacità di fare squadra, alla sua disponibilità umana e al suo tratto cordiale e sempre costruttivo“.