“Sempre più ridicolo”: Raimondo Todaro fa un gesto estremo | Il web però non lo perdona

Raimondo Todaro è al centro delle polemiche per un gesto fatto nelle ultime ore nella scuola di Amici. Ecco cosa è successo tra i banchi della scuola.

Per la seconda edizione del talent show di Maria De Filippi Raimondo Todaro è maestro di ballo accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Per accettare questo ruolo ha detto addio a Milly Carlucci, la quale gli ha dato la possibilità di far parte del cast di Ballando con le Stelle. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti.

Ad Amici ha incontrato l’ex moglie Francesca Tocca, nota per aver avuto una relazione con il ballerino Valentin Dumitru. Tuttavia dopo tanti anni di amore e una figlia hanno deciso di riprovare e adesso sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Spesso discute con la Celentano perché hanno opinioni diverse sugli allievi. Qualche settimana fa, per esempio, Raimondo ha dato un banco a dei nuovi arrivati a pochi mesi dal Serale. La collega ha manifestato il suo disappunto sostenendo che non era consigliabile dare la maglia ad altre persone. Il motivo? Ridurre le opportunità di accedere alla fase finale a chi sta da settembre ad Amici.

Tra gli allievi accolti a braccia aperte dal maestro c’è la giovane Eleonora Cabras, una ballerina del genere latino-americano. All’inizio voleva sostituire con lei Samuel Antinelli o Gianmarco Petrelli, ma poi ha chiesto di aggiungere un banco. Ora sembra che abbia voluto fare un passo indietro.

“Ma perché illuderli per poi mandarli via così?”

In un daytime si è visto Raimondo convocare Eleonora nello studio per dirle che il suo percorso si sarebbe concluso. A parer suo non è all’altezza di affrontare la scuola perché ha capito che ha ancora tanto da studiare. Il video è stato nell’immediato pubblicato sulla pagina Instagram di Amici. Ecco cosa è stato riportato nella didascalia: “Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione importante: per Eleonora il percorso nella scuola finisce qui”.

Vanessa Bellini e Samuel Antinelli sono stati eliminati nella puntata di domenica 29 gennaio 2023. La prima è entrata da poco nella scuola mentre l’altro è stato sostituito dopo mesi da Alessio Cavalieri per volontà di Todaro. L’ennesima eliminazione ha fatto scatenare il web.

“E’ una mancanza di rispetto”

“I nuovi entrati sono stati eliminati dagli stessi professori che hanno aggiunto mille banchi in più, che tra un po’ non ci entravano sulle scalinate. Che senso ha? E’ una mancanza di rispetto per questi ragazzi, sono costantemente illusi. Aveva ragione la Celentano”.

E un altro utente social ha dichiarato: “Perché devono fare entrare gente a gennaio per poi mandarla via così, non trovo il senso“.