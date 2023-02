Gianni Sperti, tempestato di baci proprio da lei: il video fa uscire tutto allo scoperto

Gianni Sperti sorpreso in un dolcissimo momento. Ed è pioggia di coccole. Chi è la fortunata?

Da tantissimi anni il ballerino collabora al noto dating show di Canale 5. Dopo aver collaborato con Maria De Filippi ad Amici, ha preso al volo l’opportunità di svolgere il ruolo di opinionista. Ad affiancarlo in questa avventura l’amica e collega Tina Cipollari. I due si vogliono molto bene anche se non mancano le discussioni in studio tra di loro.

Lui cerca di mediare e di frenare talora la vamp con le sue trovate, soprattutto quando tende ad alzare un po’ troppo la voce nei confronti di alcune dame. Due nomi su tutti: Pinuccia e Gemma. Tuttavia anche Ida ha sovente fatto arricciare il naso alla donna. Gianni invece ha sempre cercato di difenderla. Inoltre la trova decisamente molto bella.

Non per nulla non è sfuggito il suo complimento nei confronti della Platano durante una passata registrazione. Ora lei è uscita di scene da mesi e mesi per vivere alla luce del sole e lontana dalle telecamere la sua liason con Alessandro. Una liason che secondo alcune voci sarebbe finta. Montata ad hoc per farsi pubblicità.

Quel complimento a Ida

Sta di fatto che i due per il momento non sono tornati da Queen Mary e che quindi Gianni non può rivederla e dire la sua. Moltissimi telespettatori hanno sperato nel corso del tempo che arrivasse all’interno della trasmissione una donna capace di rubargli il cuore. Alcuni avevano sperato che potesse essere proprio Ida.

In ogni caso lei non ha mai dimostrato alcun interesse nei suoi confronti e non ha mai parlato di lui come uomo. Dunque, niente di fatto! E nemmeno lontano dalla TV pare che lui ne abbia trovata una degna. Dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale e qualche flirt, sembra che lui stia meglio solo. Sarà davvero così?

La scena che commuove

In realtà solo non si sente e non lo è. Ha il suo lavoro, i suoi amici, i suoi fan e i cani, che sono un amore grande. Non per nulla eccolo ricevere bacetti da una meravigliosa cagnolina dal pelo bianco. Lui è felice della sua presenza e si intuisce che l’affetto sia reciproco. Ovviamente le sue sostenitrici si sono commosse nell’assistere a tale scena.

Una scena che si può ammirare in un delizioso video social caricato dallo stesso Gianni su Instagram. Ed è proprio qui, sul suo Profilo Ufficiale, che l’uomo ama mantenere un contatto diretto con i suoi fan. Pubblica foto e video delle sue vacanze e di scampoli della sua quotidianità. Dialoga con loro, rispondendo con schiettezza ai loro quesiti. Persino a quelli più invadenti.