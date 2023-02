Tina Cipollari si dichiara a un cavaliere di Uomini e Donne: Maria e lo studio senza parole

La vamp si è innamorata? In nome della sua schiettezza, non nasconde il suo interesse nei confronti del cavaliere.

Quando nel corso di una delle ultime registrazioni lei ha iniziato a elogiare e a guardare adorante un uomo la conduttrice non ha potuto fare a meno di notarlo. Lei, la meravigliosa vamp, non l’aveva mai vista così in studio. Solitamente pronta a criticare a spron battuto e a fare battute, stavolta si stava comportando diversamente.

Aveva una luce nuova nei suoi occhi. Sorrideva dolcemente e lineamenti del suo splendido viso erano distesi. Parlava lentamente. Calma ma anche emozionata. A bocca aperta, seduto accanto a lei, il fedele amico Gianni Sperti. Incredulo per quello che stava accadendo lì in quel momento.

Anche Maria lo era e non sapeva che pensare, nonostante la sua immensa esperienza lavorativa. E lei, la meravigliosa Tina che ha fatto poi? Senza mai ridere e perdere la calma, ha proseguito dritta per la sua strada. Non ha affatto nascosto, nemmeno per un istante il suo interesse per il cavaliere.

Si è dichiarata a Claudio

Un cavaliere di nome Claudio che non si aspettava di certo di aver fatto breccia nel suo cuore. Tanto più che lei è avvezza, anche nel caso delle new entry, di procedere subito all’attacco frontale con tanto di domandine imbarazzanti. Immancabili poi solitamente sono insinuazioni al vetriolo.

Niente di tutto questo è accaduto a sto giro. L’uomo è apparso imbarazzato e inizialmente non ha aperto bocca. Forse si stava chiedendo, come del resto molti telespettatori, se la Cipollari non stesse recitando. Sta di fatto che poi lei, incalzata da Queen Mary, ha pure osato dire che gli avrebbe lasciato il suo numero di telefono in privato. Lo avrà poi fatto per davvero?

Il popolo del Web si divide

In studio non volava una mosca e anche nel parterre sia di dame sia dei cavalieri erano tutti basiti. Che cosa stava succedendo all’opinionista? Possibile che lei si comportasse davvero così? Che cosa c’era sotto? Certo, Claudio è indubbiamente molto affascinante ma nessuno si aspettava che si buttasse avanti Tina! Non è forse una donna che ama essere corteggiata?

In ogni caso il vasto popolo del Web, dopo aver assistito alla scena, l’ha iniziata a commentare sui Social. Per molti si tratta soltanto di una burla ben studiata a tavolino mentre per altri è una trovata per rendere ancora più interessante il programma. Tuttavia c’è anche chi sostiene che può essere che l’opinionista sia rimasta letteralmente folgorata dall’uomo. A breve la sentenza!