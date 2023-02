Elenoire Ferruzzi, senza ciglia finte e labbra rifatte: che schianto assurdo!

Elenoire Ferruzzi come non l’avete mai vista. Ben prima della chirurgia. Lo scatto che è sta facendo discutere.

Nonostante sia ormai uscita da mesi dalla Casa Più Spiata D’Italia possiamo dire che lei è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione. Tra l’altro in estate è stata una delle prime concorrenti ad essere annunciate. I fan della trasmissione si sono sempre più incuriositi sulla sua figura e hanno incominciato a seguirla anche sui Social dove lei è molto attiva.

Qui per la verità, ancora prima della sua partecipazione al GF, possedeva uno zoccolo duro di sostenitori. Sostenitori che sono stati felicissimi di seguirla ogni giorno su Canale 5 a partire da settembre. Fin da subito lei ha dimostrato di possedere un caratterino decisamente pepato. Ha messo gli occhi in primis su Luca Salatino e in secundis su Daniele Dal Moro.

Con entrambi ha inscenato discussioni fortissime dal momento che nessuno dei due era interessato a lei come donna. Peccato che lei continuasse a sostenere l’esatto contrario! Poi ha incominciato a inveire contro Nikita, vinta dalla gelosia. La ragazza infatti era molto vicina all’ex tronista veneto.

Al GF si è comportata male

Ha iniziato a trattarla male e a insinuare che portasse sfortuna. Poi ha addirittura sputato per terra dopo che la modella era passata in cucina. A quel punto Alfonso Signorini non ci ha più visto e ha deciso di intervenire. Ha dato vita a un televoto che ha decretato di farla uscire dal gioco. Lei si è detta dispiaciuta e ha chiesto scusa all’altra. Tuttavia per molti non è stata affatto sincera nel farlo.

Nonostante ciò lei non si è persa d’animo ed è tornata alla vita di sempre. Anche se ovviamente ora, dopo aver trascorso molto tempo all’interno del padre di tutti i reality, è ancora più celebre. Peccato che Barbara D’Urso che la ospitava sempre ora abbia deciso di tenerla lontana dopo che Elenoire non è stata molto carina con lei. Tuttavia ora si parla della Ferruzzi per ben altro!

La foto che viene dal passato

La donna ha pubblicato un meraviglioso scatto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In esso è un autentico splendore! Vestita molto elegante in total black manda un saluto ai suoi sostenitori. Occhi in primissimo piano, sguardo magnetico e labbra rosse fuoco. Come potete notare la fotografia è stata scattata prima che lei si sottoponesse a svariati interventi di chirurgia plastica.

Difatti le già nominate labbra sono meno gonfie rispetto al solito e le ciglia non lunghe come le porta ora. E così molti utenti hanno chiesto per quale motivo, visto che era bellissima anche senza ricorrere ad altri interventi, per quale motivo abbia deciso di farli. E lei che fa? Scrolla le spalle e va dritta come un fuso per la sua strada!