Benedetta Rossi e Marco beccati nel lettone così: è boom di commenti

Benedetta Rossi è un personaggio molto amato e attivo. E ora la foto con il suo uomo lascia basiti. Mai visti così!

Siamo avvezzi a vederla impegnata in cucina con il suo grembiule per consigliarci qualcosa di buono da cucinare. O ancora tutta intenta nell’esecuzione di altre faccende domestiche. Del resto lei, nonostante il grande successo che l’ha colpita, è rimasta una donna molto semplice. Una che si alza presto al mattino per occuparsi della casa e del suo adorato orto.

Ama la vita all’aria aperta e in campagna, dove risiede. Adora la natura e gli animali. In particolare i cani. Dopo la scomparsa del mitico Nuvola, è arrivato un nuovo tesoro di pelo. Il suo figlioccio. A starle accanto, ben prima della fama, il marito Marco. Si sono conosciuti da ragazzi ma in primis sono stati grandi amici. Sono complici ma sanno prendere ciascuno i propri spazi.

I due hanno gestito insieme l’agriturismo dove vivono e ora hanno creato una società che gestisce anche il progetto lavorativo della cuoca. In passato l’uomo ha anche svolto il ruolo di cameramen, soprattutto quando le video ricette della sua adorata mogliettina non venivano ancora trasmesse in Televisione ma caricate sul suo canale Youtube.

Ha staccato la spina

Ed è stato grazie a questo escamotage che lei è stata notata. La sua simpatia è irresistibile e il fatto di proporre piatti gustosi ma anche semplici da preparare nelle proprie cucine le ha permesso di diventare una star. Seguitissima sui Social, lo è anche sul Piccolo Schermo. I suoi libri poi sono sempre vendutissimi.

Non è molto avvezza a rilasciare interviste ma adora svelarsi e raccontare la sua quotidianità su Instagram a chi la segue. Lei non ama definirli fan ma amici. Spesso appare struccata e stanca, dopo una giornata piena, fatta anche di lavoro nei campi. E così anche lei ogni tanto deve per forza di cose staccare la spina.

La foto dolcissima e i commenti dei fan

Non per nulla si è presa un po’ di tempo per riposare. In particolare, come ha annunciato la stessa nella didascalia di uno scatto intimo e privato, lei e il consorte si sono presi dei giorni tutti per loro. Abbracciati e stesi sul letto sono dolcissimi. Si intuisce però che sono anche molto stanchi dalle loro espressioni.

Lo scatto è diventato in men che non si dica virale. Tanti i commenti presenti, compresi quelli di alcuni vip come la mitica Antonella Clerici e la meravigliosa Monica Leonfreddi. Tutti quanti sono concordi nel dire che i due hanno fatto benone a prendersi dei momenti di relax. Complimenti a non finire per la coppia e pioggia di cuoricini rossi palpitanti per loro.