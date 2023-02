Paky, pizzicata la fidanzata del nuovo ballerino di Amici: anche lei danzatrice e conosciuta

Amici, svelata la lei del ballerino Paky. Si tratta di una ballerina. Ed è pure assai famosa. Che schianto!

Nonostante sia entrato da pochissimo a far parte della celebre scuola, il ragazzo si è fatto fin da subito notare. Alessandra Celentano l’ha voluto assolutamente nella sua squadra. E ora pare che il suo allievo Gianmarco sia geloso del collega. Un collega giovanissimo e decisamente talentuoso. E soprattutto uno che non ha paura di rimboccarsi le maniche!

La danza è la sua vita ed è felicissimo di essere riusciti ad entrare nel famoso talent. Vuole dimostrare a tutti di meritarsi questa occasione. Inoltre ha tutta quanta l’intenzione di volersi mettere in paria a livello di programma con gli altri allievi . E stiamo parlando ci costoro che sono lì già a partire da settembre.

Se ha questa forza è anche per merito di chi lo attende a telecamere spente, nella sua Napoli. Stiamo parlando della sua bellissima fidanzata. Di lei per la verità lui non ne ha ancora parlato apertamente ma facendo un bel salto sui Social si è potuto notarla. Tanto più che è anche lei una ballerina, oltre che una fotomodella.

La sua lei? Famosa e più grande di lui

Non è sua coetanea dal momento che ha ben 5 anni più di lui. Con molta probabilità i due si sono conosciuti proprio grazie alla danza e alle scuole che entrambi hanno frequentato. Sono tutti e due dotati di un ingente talento e appaiono in alcuni scatti più innamorati che mai. Nonostante ciò la ragazza non ha scritto ancora nulla sulla presenza del suo lui da Maria De Filippi.

Forse non vuole fare la parte di colei che sfrutta la popolarità del fidanzato per andare sui giornali o far parlare di se. Inoltre non vuole rubargli la scena, nonostante lei sia già parecchio conosciuta. Sta di fatto che lei è una giovane donna e non una ragazzina. Ergo sa bene quando è il momento di stare in disparte. Il suo nome? Chi è costei?

Sono innamoratissimi

Si tratta di Ylenia Aiello. Come potete notare è davvero molto bella. E spulciando anche sul Profilo Ufficiale Instagram della giovane possiamo notare la presenza di molte altre foto in compagnia della sua dolce metà. I due stanno insieme da svariati mesi e sono molto felici insieme.

In altri scatti la possiamo ammirare in costume da bagno mentre in altri in posa innanzi all’obiettivo di un fotografo. Non mancano nemmeno video che la ritraggono durante alcune lezioni di danza o di spettacoli veri e propri. Così come alcuni dove la si nota mentre sta facendo le prove da sola o con altre colleghe.