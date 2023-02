Daniele Dal Moro, sapete chi è il papà? E’ una carica dello Stato

Daniele Dal Moro, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha un padre famoso nel mondo della politica. Ecco di chi si tratta.

Daniele Dal Moro ha avuto la possibilità di partecipare a una vecchia edizione del Grande Fratello, quella vinta da Martina Nasoni. Con quest’ultima ha avuto una relazione che ha avuto un proseguo anche nella quotidianità. Tuttavia a un certo punto le strade si sono separate e così Maria De Filippi gli ha dato modo di sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Nonostante tante corteggiatrici si siano presentate nello studio per lui, nessuna è riuscita a conquistare il suo cuore e così è andato via da solo. A distanza di anni si è rimesso alla prova in un contesto televisivo per lui familiare, ovvero il Gf Vip. E’ entrato nella casa settimane fa, però è riuscito da subito a creare delle dinamiche.

All’inizio Wilma Goich ha perso la testa per Daniele, il quale ha dichiarato dal principio di vederla solo come un’amica. Con il tempo si è avvicinato a Oriana Marzoli, anche se stanno vivendo la conoscenza tra alti e bassi. Lui non si fida e crede che lei abbia ancora un interesse per Luca Onestini.

Nella puntata di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, il conduttore ha deciso di fargli un regalo, cioè un incontro con il padre Gianni Dal Moro. Di lui è stata fatta una presentazione che ha incuriosito i telespettatori. Di conseguenza sono andati a curiosare sui social e hanno scoperto qual è la sua professione.

Un padre impegnato nell’ambito della politica

Alfonso Signorini, prima di far incontrare padre e figlio, ha presentato l’uomo in modo lodevole: “Per motivi di lavoro, per la carica onorevole che ha, è costretto a stare lontano da casa. Eppure a prescindere da ciò è stato molto presente nella vita di Daniele”.

Gianni Dal Moro è un componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico dal 2019 e in passato è stato un imprenditore del marketing strategico e della comunicazione. Inoltre ha gestito anche un’azienda di progettazione e organizzazione di eventi sia in Italia che all’estero.

“Sono un ragazzo fortunato”

La conversazione tra i due è stata tale da far commuovere il pubblico. In effetti le parole del padre hanno colpito molto Daniele, sia per l’affetto che la stima che ha nei suoi confronti.

Ha sempre speso belle parole su colui che lo ha cresciuto insegnandogli i valori più importanti: “Ho rispetto per lui indipendentemente da ciò che ha fatto ed io mi sento sempre in dovere di dimostrargli anche nel lavoro…non perché gli devo qualcosa, sono un ragazzo fortunato”.