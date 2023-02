Ambra Angiolini, distesa nel lettone proprio con lei: solo reggiseno e sguardi languidi

La Ambra che di certo non ti aspetti. Sensuale e bellissima sul letto insieme a lei.

L’artista romana è una delle più apprezzate oggigiorno. Attrice sia per la TV che per il Cinema, conduttrice e speaker radiofonica, ama l’arte in tutte le sue sfumature. Non contenta ha pure debuttato come scrittrice un paio di anni fa con Infame. In esso ha parlato a cuore aperto dei suoi passati problemi con il cibo e la sua fisicità.

Parole che hanno spaccato il cuore in due ai suoi fan, compresi quelli della prima ora. Stiamo parlando dunque anche di coloro che l’hanno conosciuta a Non è La Rai. Lì era una ragazzina, non per nulla aveva solo 16 anni. Gianni Boncompagni ha creduto in lei e le ha affidato la conduzione della trasmissione. Ha iniziato a muovere i primi passi anche nella Musica.

Poi ha capito che non era quella la sua strada. Ha studiato seriamente recitazione e dizione e pian piano è diventata un’attrice di spessore. Non ha mai lasciato la conduzione e nemmeno la radio. Tuttavia Ambra non è solo ammirata per il suo talento ma anche assai chiacchierata per il suo privato.

Una vita privata molto chiacchierata

Dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Francesco Renga con il quale ha messo al mondo Jolanda e Leonardo, ha avuto altri flirt. Tuttavia la liason che poi ci ha fatti sognare è stata quella con il ct Massimiliano Allegri. Si parlava di convivenza ma poi è arrivata la doccia fredda. Tutto finito a causa di tradimento di lui. Lei ha ricevuto il tapiro e ha incassato la delusione.

In quel momento anche molte colleghe si sono strette a lei. La figlia primogenita non l’ha mai abbandonata un secondo. E anche il cantautore bresciano, con i quali è oggi in rapporti di amicizia, le ha fatto sentire la sua vicinanza. Lei si è ben presto rialzata ed è stata anche fotografata in compagnia di aitanti colleghi. E ora una foto sui Social lascia tutti quanti basiti! Lei sul letto con una donna!

La dichiarazione della collega

Come potete notare a farle compagnia c’è Asia Argento. Le due guardano in camera e sono sdraiate su un letto sfatto. Entrambe hanno i capelli sciolti e indossano reggiseni di pizzo blu. La Angiolini, per rendere ancora più intrigante il suo look, ha aggiunto una vestaglia di seta dello stesso identico colore.

Al di là della posa, degli sguardi languidi, e del luogo dove lo scatto è stato realizzato, sono le parole della figlia di Dario a lasciare basiti i più. Si tratta di una dichiarazione bellissima dove lei tra le righe sostiene che si siano trovate. Tra le due è nata dunque una splendida amicizia grazie a un impegno lavorativo in comune. Pioggia di like e di commenti più che lusinghieri per loro!