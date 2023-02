Aurora Ramazzotti, biondissima e frangia netta: in gravidanza stravolge il look

Aury cambia tutto. A pochi giorni dalla nascita del suo primogenito diventa bionda! Lo scatto sui Social.

Ormai ci siamo: il conto alla rovescia è in atto. Manca davvero poco al gran giorno. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro primo nipotino. Sarà un bel maschietto. A casa è tutto pronto da tempo per accoglierlo. Mamma Aurora e papà Goffredo sono al settimo cielo.

La notizia della gravidanza della ragazza ha preso inizialmente un po’ di contropiede i suoi fan. Poi lei ha cercato di tranquillizzarli tramite perlopiù Stories dove scherzava sui cambiamenti che stavano avvenendo nel suo corpo. Inoltre ha promesso loro di tenerli costantemente aggiornati al riguardo.

Qualche giorno fa poi li aveva messi in fibrillazione con un messaggio ambiguo quando, in occasione del compleanno dello storico compagno, aveva parlato di nascita. Lì per lì molti avevano pensato che fosse venuto al mondo con qualche settimana di anticipo il suo bambino!

Lei è sempre più femminile

Un bambino al quale lei sta dedicando parole dolcissime. In tale direzione è stato indimenticabile il lungo e commovente messaggio che gli ha dedicato sui Social in un post. In esso aveva parlato del fatto che il 2022 che stava ormai per finire sarebbe stato l’ultimo anno senza di lui. Poi tutto sarebbe cambiato! Ovviamente in meglio. Lei è emozionata e non vede davvero l’ora!

Lei negli scatti messi a corredo della sua “lettera” è apparsa elegantissima e ben truccata. Nelle ultime settimane Aury ha dato una svolta al suo look, apparendo sempre più femminile. Tuttavia è ora che ha compiuto un cambio più radicale. E lo ha fatto per quanto concerne le sue chiome! La ragazza ha cambiato colore. Eccola bionda, con i capelli lisci e lunghissimi. E che frangetta deliziosa!

Che bambola bionda!

Tuttavia tutto questo è stato fatto solo per gioco, come potete notare visto che si tratta di una parrucca. Molto bella per altro. E la stessa, in nome della sua innata schiettezza, lo ha detto chiaramente. Stiamo poi parlando di uno strumento molto utilizzato nel vasto mondo dello Spettacolo.

Ilary Blasi ha rivelato di farne uso di tanto in tanto, così come Nancy Brilli. Arisa ne usa di continuo, di tutte le fogge, per via di un suo problema di salute. Dunque perché rimanere basiti da tale scelta? Tanto più che siamo a Carnevale e che ci sta voler sperimentare nuovi look anche solo per una sera.