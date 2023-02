Gf Vip 7, tutti festeggiano il compleanno di Antonino: due vipponi però lo snobbano

Il compleanno di Antonino è l’occasione di una grande festa al GF. Non per due concorrenti.

I telespettatori, decisamente numerosi, sono stati felici di appurare che i vipponi si divertissimo molto. Tuttavia quando alcuni hanno deciso di starsene in disparte grande è stata la tristezza che ha aleggiato nei loro cuori. Vedere una festa in corso all’interno della Casa Più Spiata D’Italia dopo i momenti di grande tensione che ci sono stati è una vera coccola all’anima.

Certo, siamo ben consci che dopo la festa, che è stata molto bella, e ove in molti hanno finto di essere tanto amici, poi il Caos ritornerà. Del resto anche il festeggiato è un uomo dotato di un caratterino niente male. Con i suoi modi di fare e il suo fascino ha calamitato ben presto su di lui l’attenzione di molte telespettatrici oltre che delle concorrenti.

Chiaramente il fatto di essere l’ex di una diva come Belen Rodriguez lo ha reso ancora più interessante. Inoltre con lei ha messo al mondo Luna Marì che è ancora tanto piccina. Il Gossip impazza ancora sul loro passato amore. E quando è giunta la notizia, la scorsa estate, che lui avrebbe partecipato al programma, la showgirl ha storto il naso.

Lui un padre amorevole ma non solo!

Nonostante ciò lei lo ha definito durante una sua ospitata a Verissimo come un bravissimo papà. Lui del resto parla spesso della sua bimba tra le mura della Casa e si percepisce che le manca molto. Essendo tanto piccola non è possibile fargliela incontrare in giardino. E nemmeno lui accetterebbe una cosa simile proprio per questo motivo.

Certo, nonostante la sua ex compagna gli permetta di vederla spesso, il fatto di non potere dare il bacio del buongiorno e della buonanotte alla sua principessa, lo fa soffrire. E pure tanto. Non viverla nella sua quotidianità è un dolore grande per lui. E ora che è da tempo al GF teme che una volta uscito, lei non lo riconosca più. Sta di fatto che lui non è solo un padre amorevole.

I due grandi assenti

Difatti è anche un uomo che sa il fatto suo. Tante sono le polemiche che ha messo in atto, così come le discussioni. Nel mirino ci sono stati ultimamente Oriana ed Edoardo. Ed è per questo motivo che entrambi hanno deciso di disertare la festa organizzata in suo onore. Gli altri hanno fatto tutti quanti la parte degli amiconi. E questo ha molto irritato il vasto popolo del Web.

In particolare a essere messo sotto accusa è stato Daniele Dal Moro che litiga spesso con la Marzioli, rinfacciandole di essere stata con Spinalbese, e poi eccolo lì pronto a fare il carino con lui! E che dire di Onestini? Lui gli ha fatto gli auguri e Antonino li ha rifiutati. Tuttavia ha deciso di rimanere alla festa. Non era forse meglio a quel punto raggiungere gli altri in cucina?