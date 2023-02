Mediaset, diagnosticata terribile malattia alla showgirl: lacrime a fiumi

Confessione intima e tra le lacrime per l’artista. Non è stato facile ma lei ha ritenuto doveroso farlo. I fan sconvolti!

Quando un personaggio, uomo o donna che sia, esce di scena per molto tempo, i suoi sostenitori rizzano le antenne. Per quale motivo ha fatto tale scelta? Ha forse deciso di abbandonare il vasto mondo dello Spettacolo? O forse solo la TV? Sta di fatto che dopo essere stata la regina del Piccolo Schermo darsi alla macchia non è quasi mai un buon segno.

Può essere che una persona decida, dopo anni vissuti a mille e costantemente sotto i riflettori, di mettersi un attimo in stand by. Magari per ritrovare se stessa, capire chi è davvero e che cosa vuole dalla vita. O ancora per stare più tempo in famiglia, soprattutto con i propri figli. Oppure c’è chi vuole lanciarsi in nuove avventure lavorative o riprendere in mano gli studi.

Tuttavia c’è anche chi decide di farlo per motivi strettamente connessi alla salute. Essa è un dono prezioso, o meglio quello più importante che abbiamo. E non riguarda solo il fisico ma anche la mente. Tuttavia c’è anche da dire che ancora oggi si fatica ad accettare la malattia, soprattutto se mentale.

La malattia mentale che la fa soffrire

Eppure lei, dimostrando grande coraggio, ha deciso di parlarne. Ha voluto farlo ed è uscita allo scoperto. Non voleva più fingere e nascondere la verità. Lo doveva in primis a se stessa e in secundis agli altri. I suoi fan che sono ancora molto numerosi, sono rimasti sconvolti. Questo sì! Tuttavia hanno poi deciso di stringersi a lei in un unico grande abbraccio.

Le persone, soprattutto quelle più accorte e sensibili, hanno intuito che parlare di bipolarità non è per nulla facile. E non lo è soprattutto per chi è affetto da questo sintomo. Così come non lo è affatto per chi gli/le sta accanto. Possedere due personalità e confrontarsi con esse è davvero complicato, oltre che assai doloroso.

La confessione a cuore aperto

E lei, la splendida Sara Tommasi lo sa molto bene. Ne ha parlato a ruota libera a Le Iene. In realtà a lei le era stata diagnosticata la malattia ben 11 anni fa. Tuttavia lei non voleva crederci. O meglio non voleva accettare di essere malata. Non si sentiva tale e provava vergogna al solo pensiero.

Si è anche definita vittima per alcune cose che ha vissuto senza davvero rendersene conto. Oggi sta meglio, ha deciso di farsi curare come si deve. Inoltre ha invitato tutti quanti a non vergognarsi di chiedere aiuto e comprensione. Lei ha voglia di ricominciare e di rimettersi in discussione. Bentornata Sara!