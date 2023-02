Samantha De Grenet, senza imbarazzo svela il suo segreto: la foto divide i fan

Samantha De Grenet sconvolge Instagram. La sua confessione con tanto di foto ha fatto molto parlare di lei!

Stiamo chiaramente parlando di una donna bellissima. Di una meravigliosa mamma e di una moglie attenta e accorta. Oggi è meno presente sul Piccolo Schermo ma non sui Social. In particolare è attivissima su Instagram. Qui sul suo Profilo Ufficiale ama mantenere un contatto costante e diretto con i suoi estimatori.

Tra l’altro durante il primo ed estenuante lockdown ci ha allietati sia con foto sia con video in versione casalinga molto divertenti. Poi ha incominciato a darci dei consigli per mantenerci belle e in forma. Lei è certamente fortunata in tale direzione dal momento che Madre Natura è stata molto generosa con lei.

In ogni caso lei non dimentica mai di praticare con una certa regolarità attività fisica sia all’aperto sia in casa o in palestra. Cerca inoltre di seguire una dieta sana, equilibrata e varia. Di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e di camminare il più possibile. Qualche sgarro a tavola ogni tanto se lo concede dal momento che è un’amante della buona cucina.

Ha ceduto al fascino delle punturine

Cura moltissimo le sue chiome che porta ancora castane e belle lunghe. Talvolta adora lisciarle, mentre in altre le lascia ricce e più ribelli. Grande attenzione pone anche per quel che riguarda il make up. Punta sugli occhi e sullo sguardo, decisamente magnetico. Labbra nude o rese più morbide e sensuali da un semplice burrocacao.

Nessuna imperfezione sulla pelle. Non per nulla lei ama coccolarla con la pulizia quotidiana, ben mirata. E la effettua sia al mattino sia alla sera. Non va mai a dormire senza prima essersi completamente struccata. In ogni caso tutto questo non basta. E allora lei che fa? Si affida alle famose punturine. Una scelta che fanno molte sue colleghe e che lei ha reso nota, senza se e senza ma!

La foto che divide

E per farlo la showgirl ha optato per un post pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram da lei ben gestito. In esso, oltre a lungo messaggio, troviamo anche una fotografia che ritrae la stessa nel momento dell’intervento. Possiamo anche notare il medico che sta compiendo l’atto. Si tratta del dottor Alberto Armellini, da lei stessa citato.

Il suo messaggio ha diviso i suoi fan. C’è chi ha apprezzato la sua sincerità e c’è chi invece si è indignato per il fatto che anche lei abbia deciso di sottoporsi a interventi di medicina estetica. E a criticarla maggiormente in tale direzione sono state donne sue coetanee. Alcune hanno pure sostenuto che sia sciocco voler rimanere giovani a tutti costi, dimostrando 40 anni quando se ne hanno 50. Ed è il Caos!