Uomini e Donne, si sono amati e scelti al centro studio: adesso si sposano!

Una coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha comunicato che a breve ci saranno le nozze. La proposta romantica è stata fatta qualche ora. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il programma televisivo di Maria De Filippi permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Di recente sono andati via Ida Platano e Alessandro Vicinanza per la gioia del pubblico, dato che lei ha sempre sofferto per Riccardo Guarnieri.

Qualche mese fa l’ex tronista Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori e subito dopo lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Beatrice Valli e Marco Fantini allargheranno la famiglia con un terzo figlio e lo stesso discorso vale per Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Di recente la redazione di Uomini e Donne ha gioito per un’altra notizia che sta mandando in tilt il web. In poche parole un’altra coppia nata nello studio televisivo presto giurerà amore eterno sull’altare. La relazione non era partita nel migliore dei modi, ma con il tempo si è fortificata.

Lei è stata un’ex tentatrice di Temptation Island e ha condiviso l’esperienza del trono con Lorenzo, Mara Fasoni e Luigi Mastroianni. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Ho detto sì al padre dei mei figli”

L’ex tronista in questione è Teresa Langella. Mara aveva fatto contattare dalla redazione Andrea Dal Corso, ma lui in un secondo momento si era focalizzato su Teresa. Quando lei l’ha scelto lui non si è presentato, però ha voluto rimediare e con il tempo ha ottenuto una possibilità. Da allora sono trascorsi degli anni e proprio qualche giorno fa Andrea ha organizzato il tutto alla perfezione per chiederle la mano.

Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram il video. Ciò che ha riportato lei nella didascalia ha toccato il cuore di tanti utenti social: “Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto…Ho detto Sì all’uomo che sognavo sin da bambina…ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni…Ti amo oltre ogni cosa”.

Una bellissima proposta di matrimonio

Nel video Teresa e Andrea con un elicottero volano su un’isola paradisiaca e dall’alto lei ha visto scritto sulla sabbia “Mi vuoi sposare?”. Non è riuscita a trattenere le lacrime, dopodiché sono atterrati e lui si è inginocchiato con l’anello.

Tanti sono stati i commenti lasciati al video e tra questi molti sono di ex partecipanti di UeD, da Giulia De Lellis a Mart

a Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante.