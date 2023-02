Giulia Salemi spara a zero sul cast del Gf Vip: “Sarò onesta ma…”

Giulia Salemi ha deciso di esternare il suo pensiero su alcuni concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Si è soffermata soprattutto su due protagonisti assoluti.

Giulia è un membro fisso del cast del Grande Fratello Vip in qualità di portavoce del mondo di Twitter. Infatti durante le dirette leggere qualche messaggio inerente alle dinamiche della serata in questione. Il pubblico è contento di vederla nel piccolo schermo, soprattutto perché se lo merita per la sua personalità e la sua indiscussa arte di intrattenimento davanti alle telecamere.

Trampolino di lancio è stato proprio il reality condotto da Alfonso Signorini che le ha permesso anche di trovare l’amore. Quando si è messa in gioco ha conosciuto Pierpaolo Pretelli e a distanza di anni sono sempre innamorati. Per risolvere il problema della lontananza hanno deciso di andare a convivere. Loro sono la prova concreta che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

Lui è al timone della conduzione del Gf Vip Party con Soleil Sorge e insieme commentano le dinamiche della casa post puntate. Anche Giulia spesso si lascia andare esprimendo dei pareri personali su quanto accade nel gruppo.

Di recente ha speso delle parole per alcuni concorrenti della casa, soffermandosi soprattutto su due concorrenti in particolar modo. Hanno trascorso delle piacevoli ore sotto le coperte, ma ora lei sta approfondendo la conoscenza con un altro giovane. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Oriana è la mia preferita, Antonino non mi piace”

Giulia, senza mezzi termini, ha detto che non le piacciono alcuni concorrenti: “Gli uomini della casa non sono affini a me: Luca Onestini non è chiaro, Daniele Dal Moro è aggressivo, Antonino Spinalbese non mi piace come usa e getta le persone“. In quest’ultimo caso probabilmente avrà fatto riferimento a come si è relazionato con Giaele De Donà e Oriana.

Per quanto riguarda le donne ha espresso la sua preferenza per Oriana: “Il cast è poco affine al mio modo di essere. Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”.

Scontro in diretta con Luca

Nelle precedenti dirette Luca si era lamentato perché Giulia legge sempre i messaggi negativi sul suo conto. Lei ha replicato dicendo che non è colpa sua se si commentano dei suoi atteggiamenti negativi.

Poi quando si è commosso nel momento in cui Alfonso Signorini ha parlato dell’ex Ivana Mrazova ha ricevuto solo belle parole. Ottima occasione per Giulia per lanciargli una frecciatina: “Quando escono le emozioni, i tweet belli ci sono…basta farle uscire”.