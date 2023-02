“Ma solo a me questa scena fa schifo?”: Edoardo Donnamaria fa un gesto di pessimo gusto contro Nikita

Gli utenti social si sono lamentanti di un gesto fatto da Edoardo Donnamaria ai danni di Nikita Pelizon. Il video, pubblicato su Instagram, non è passato inosservato.

Nikita è sicuramente uno dei concorrenti più forti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, dato che i telespettatori le danno sempre la possibilità di superare le nomination. Da quando è entrata nella casa ha creato delle dinamiche tali da catturare l’attenzione della massa. All’inizio aveva un vago interesse per Antonino Spinalbese, ma non sono andati oltre.

Poi quando è entrato Luca Onestini ha subito palesato il suo interesse e sembrava che tra i due stesse nascendo qualcosa, ma lui ha negato tutto. Ci sarebbero dei video che darebbero ragione alla giovane, però tuttora l’ex di Soleil Sorge sostiene che lei sia solo una visionaria.

Nel frattempo si è avvicinata molto ad Antonella Fiordelisi, la quale non sta vivendo con serenità l’esperienza della casa per via della crisi con Edoardo. Come se non bastasse è stata mandata in nomination perché i compagni d’avventura non hanno una buona considerazione del suo atteggiamento.

In queste ore Nikita è la protagonista di un episodio che sta facendo discutere sul web. In pratica alle sue spalle avrebbe agito Edoardo mentre lei era intenta a fare tutt’altro. Il web non ha apprezzato il gesto.

“Ma perché questo accanimento contro Nikita?”

Nel video pubblicato qualche ora fa nella pagina Instagram Mondodelreality si vede Nikita che sta giocando a biliardo. A un certo punto Edoardo ha preso un oggetto sferico e ha fatto il gesto di lanciarglielo contro. Non si è concretizzata la sua intenzione, fatto sta che qualcuno ha notato il suo sguardo che non sembrava affatto quello di uno con intenzioni scherzose.

“Ma perché questo accanimento contro Nikita?…Mica è per lei che vi siete lasciati…pensa al ruolo che hanno avuto i tuoi amichetti in questa rottura”, “Ma solo a me queste scena fanno schifo anche solo per scherzo visto che lo fa con disprezzo” e “Ma io non capisco questa cattiveria senza motivo…l’unica persona che sta vicino ad Antonella e la supporta”. Questi sono solo tre dei tantissimi commenti che si possono leggere.

“Gf Vip cosa vogliamo fare?”

Dall’esterno la madre di Nikita ha deciso di intervenire, soprattutto dopo l’ingresso della Signora Onestini: “Si è permessa di rivolgersi a nostra figlia: ‘Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo’. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita”.

Dopo l’ennesimo gesto scorretto nei confronti della ragazza, la famiglia resterà nell’angolo ad assistere o agirà di conseguenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere.