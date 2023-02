LDA, quando Maria De Filippi lo scoprirà sarà delusissima: “E’ un maleducato perché…”

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è al centro delle polemiche per aver compiuto un gesto a poche settimane dal Festival di Sanremo. Maria De Filippi sarà delusa quando lo scoprirà?

LDA è uno dei tre figli di Gigi D’Alessio e della prima moglie Carmela Barbato. I due ex sono stati sposati dal 1986 fino al 2014. Poi dopo il cantante è uscito allo scoperto con Anna Tatangelo che lo ha reso padre di Andrea. Attualmente l’uomo è impegnato con la giovanissima Denise Esposito che ha dato alla luce Francesco, ovvero il quarto figlio per D’Alessio.

Luca ha voluto seguire le orme del padre, dunque ha colto l’occasione per partecipare a una delle precedenti edizioni del talent show Amici. Si trattava della ventunesima e ha ottenuto il quinto posto nella classifica della categoria canto. Nonostante la coppa della vittoria sia stata data a Giulia Stabile, lui si è rimboccato le maniche per rendere la sua passione un lavoro.

Durante la permanenza nella scuola ha pubblicato i singoli Quello che fa male, Sai e Scusa. Con il primo ha avuto un disco di platino ed è stata realizzata anche la versione spagnola. Il 25 aprile 2022 è stato il turno di Bandana che gli ha garantito il disco d’oro.

Il 4 dicembre 2022 ha riferito ai fan che avrà l’onore di cantare nel teatro dell’Ariston nella categoria dei Big. Qualcuno ha insinuato che lo deve al padre, ma lui ha sempre ignorato ciò perché ben consapevole delle sue doti artistiche. Adesso, però, la critica è arrivata da una famosa band musicale.

LDA criticato da una famosa band musicale

Dato che l’evento canoro più famoso del nostro Paese è alle porte, gli artisti si stanno recando nel teatro per comprendere l’organizzazione. Quest’anno si esibiranno anche i Cugini di Campagna, ovvero il gruppo musicale che ha fatto la storia della musica italiana. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna si sono espressi su alcuni compagni d’avventura.

Il chitarrista Ivano Michetti ha riferito che Leo Gassmann e Ultimo si sono avvicinati per salutarli, a differenza di LDA: “Meno educato il figlio di Gigi D’Alessio, che non si è nemmeno presentato”.

“Non volevo disturbarli”

La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare: “C’è stato un enorme fraintendimento ed onestamente mi è sembrato un po’ brutto darmi del ‘maleducato’. Chiedo scusa se si sono offesi, ma non è stata una cosa fatta apposta”.

Poi ha proseguito: “C’è stata una piccola possibilità, ma non volevo disturbarli. Per me oltre ad essere un piacere sarebbe un onore stringere la mano a degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana”.