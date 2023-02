Elisabetta Canalis infiamma il web: corpo statuario a 44 anni

Bella, bellissima e sensuale. Per Ely il tempo pare essersi fermato a 20 anni fa. A 44 anni è ancora uno schianto!

Non è di certo una donna che passa inosservata Elisabetta Canalis. Alta, slanciata e dotata di un fisico asciutto, ma nel contempo muscoloso, è una vera gioia per gli occhi. Sa essere seducente senza esagerare con trucchi e orpelli di vario genere. Ama la naturalezza anche per quanto riguarda le sue chiome.

Oggi le porta ancora lunghe e tendenti al mosso o al finto spettinato. Scure ma con riflessi biondi e caldi. Un escamotage decisamente vincente dal momento che le rende più luminoso il viso. Il make up è presente ma in maniera leggera. Non ama infatti snaturare la sua essenza. Piuttosto adora utilizzare prodotti mirati e validi per la salute della sua pelle.

Una pelle praticamente priva di imperfezioni. Il merito è anche di una dieta sana, equilibrata e varia. Inoltre lei beve almeno 2 litri di acqua al giorno e nei suoi momenti di pausa si rilassa con the e tisane. Pratica moltissima attività fisica sia in casa sia all’aperto. E oggi è una campionessa di kick boxing.

Una vera sportiva

Il fatto che sia una vera sportiva le permette di possedere, nonostante abbia superato i 40 anni, e abbia avuto una gravidanza, un metabolismo particolarmente attivo. Inoltre ciò le consente di bruciare più in fretta grassi qualora si conceda dei piccoli peccati di gola. Stop anche ad eventuali gonfiori a suon di allenamenti e di corse.

Ciò le dona pure un certo equilibrio anche a livello psicologico. Dunque anche a tenere ben lontani sia lo stress che l’ansia. Difatti lo Sport è da sempre un ottimo toccasana non solo per il fisico ma anche per la mente. E quando entrambi stanno bene e si sentono in armonia la bellezza non può che trionfare! Ed è questo certamente il suo caso.

Al top in intimo sui Social

L’ennesima conferma l’abbiamo avuta osservando dei suoi nuovi scatti pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In essi vediamo Ely con indosso meravigliosi completini intimi colorati e un baby doll nero giocato sulle trasparenze. Non guarda in camera. Le pelle è leggermente ambrata e lei è al top della forma fisica.

Pancino piatto e gambe toniche e muscolose. Sguardo languido e labbra leggermente imbronciate. Capelli sciolti che le cadano con estrema naturalezza sulle spalle. I suoi fan sono letteralmente impazziti dopo averla vista così e l’hanno riempita di complimenti. Pioggia di cuori e scatti che sono diventati in men che non si dica virali.