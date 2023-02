Pessime notizie per i fan di Can Yaman: per lui non c’è più nulla da fare

Niente da fare per il bellissimo attore turco. La sconfitta brucia ancora. Le sue fan molto deluse.

Can ha trovato la fama nel nostro Paese. Qui è considerato un vero e proprio divo. Dotato di un fisico da urlo, ogni sua apparizione in Televisione è super seguita. Ed è per questo motivo che Maria De Filippi lo ha invitato come ospite nella prima puntata della nuova stagione di C’è Posta Per Te.

Lui piace moltissimo non solo per il suo fascino ragguardevole e magnetico ma anche per la sua innata simpatia. Inoltre è un giovane molto educato e rispettoso. Non dimentica mai che senza il calore del pubblico lui oggi non sarebbe la stella che è. Nonostante ciò mesi e mesi fa è stato costretto a chiedere di dargli un po’ di respiro.

E lo ha fatto dopo che alcune fan si era stazionate quasi in pianta stabile sotto la sua nuova casa a Roma. Lui non poteva uscire senza essere assalito! Poi ha chiesto loro di essere buone con Francesca Chillemi, sua partner nella serie di Canale 5 Viola come il mare. In quel periodo si era mormorato di una possibile liason tra di loro. E ciò ha fatto impazzire di gelosia alcune sue estimatrici.

Si professa single

I due a quanto pare sono soltanto grandi amici. Lei, durante un’ospitata a Verissimo, ha speso meravigliose parole per lui. Sta di fatto che la vita privata dell’uomo è sempre sotto i riflettori. Le riviste di Cronaca Rosa sono alla caccia di una sua possibile fidanzata che lui sostiene al momento non ci sia. Si dichiara single e impegnatissimo con il suo lavoro.

Su quale set si trova ora? Del Turco, la nuova serie di Disney+ che lo vedrà indiscusso protagonista. E poi sappiamo che più avanti sarà di nuovo accanto all’ex Miss Italia per la seconda stagione di Viola come il mare. Tuttavia per lui, che parla ormai bene l’italiano, era previsto anche un ruolo da inviato in una nota trasmissione delle Reti Mediaset. Di quale si tratta?

Niente Isola per lui

Stiamo parlando dell’ Isola dei Famosi che andrà in onda su Canale 5 dopo la fine della settima stagione del Grande Fratello Vip. Ovviamente le donne italiane non vedevano l’ora di vederlo in tale veste, ma purtroppo tutto questo rimarrà solo un sogno. Difatti per lui non ci sarà nulla da fare. Che smacco e che dispiacere!

Secondo molti rumors, non solo è saltata questa ghiotta possibilità per Can ma anche per Alvin di riconfermarsi in tale ruolo. Non si sa ancora chi prenderà il suo posto. Di certo sappiamo che alla conduzione ci sarà nuovamente la splendida Ilary Blasi. Nessuna certezza sui nomi dei concorrenti. Si è ancora nella fase delle varie ipotesi.