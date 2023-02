Francesco Totti appare irriconoscibile: “La verità è che da quando ti sei separato sei sempre con il broncio…”

Non c’è pace per Francesco Totti. Oggi appare molto diverso rispetto a un anno fa. Per molti la causa è Ilary!

Per tantissimi anni il Capitano della Roma e la splendida showgirl romana sono stati una coppia. Prima da fidanzati e poi da marito e moglie. Hanno costruito insieme una bella famiglia mettendo al mondo ben tre figli. Stiamo parlando di Cristian, Chanel ed Isabel. Poi la notizia, prima solo sussurrata, di una profonda crisi tra di loro.

Lei inizialmente l’ha negata. E per farlo ha scelto il salotto dell’amica di sempre Silvia Toffanin. E poi in estate è arriva la doccia fredda, pardon gelata! Il loro matrimonio era bello che finito. Lui aveva un’altra. E stiamo parlando di Noemi Bocchi. Tra l’altro già da tempo era stata additata come la sua possibile nuova fiamma anche se l’ormai ex moglie aveva negato ogni cosa.

Ora lui ha preso una nuova casa nella Capitale ove vive con la compagna. Il magazine Chi aveva pizzicato lei in compagnia del padre quando erano andati a vedere l’esito degli ultimi lavori di ristrutturazione. Hanno trascorso lì anche il Natale. Ilary invece è felice con l’imprenditore Bastian. E nemmeno lei oramai si nasconde più.

Lui non è più lo stesso

Sta di fatto che se lei sembra pian piano rinata e appare sempre più radiosa, lo stesso non si può dire del Pupone. Tempo fa tra l’altro i paparazzi l’hanno beccato al ristorante durante un litigio con la sua lei. Musi lunghi e la donna vicina al pianto. Lui, secondo molte sue fan, non è più lo stesso da quando ha chiuso con la Blasi.

In poche parole appare più spento. Quasi mai sorridente e sovente con un broncio. Molte lo trovano fin troppo sciupato e non in forma. E c’è chi ha anche osato dire che abbia perso gran parte del suo fascino! Insomma, a quanto pare lui oggi è fin troppo cambiato e loro non lo riconoscono praticamente più. Che peccato!

Un matrimonio finito fin troppo chiacchierato

Ciò ha fatto arrabbiare molti altri sostenitori che tendono sempre e comunque a elogiarlo. In ogni caso la sua decisione di concludere il suo matrimonio è stata molto criticata. E tuttavia anche Ilary lo è stata. Sono entrambi consapevoli del fatto di essere due personaggi molto famosi del vasto mondo dello Spettacolo. Ergo, sapevano a che cosa sarebbero andati incontro a livello mediatico.

In ogni caso entrambi hanno chiesto maggiore delicatezza e rispetto nel parlare di loro perché sono in ballo anche dei figli. E una è pure molto piccola. In poche parole loro hanno voluto sottolineare che loro non sono più una coppia ma rimarranno sempre e comunque legati per via delle creature che hanno in comune. E che vanno sempre tutelate e protette.