Roberta Di Padua, il triste appello sui social: purtroppo un proiettile l’ha raggiunto

Roberta Di Padua lancia un appello in una Storia su Instagram. Fa male leggerlo. Una giovane vita spezzata.

Uomini e Donne, il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV ci ha permesso di conoscere molte donne bellissime. Tra di queste c’è certamente da annoverare Roberta Di Padua. La dama è stata lontana dalla Corte di Maria De Filippi per diversi anni. Solo di recente ha deciso di tornare.

Ciò ha reso molto felici i suoi estimatori che sono ancora oggi molto numerosi. Dopo essere uscita di scena per vivere la sua storia a telecamere spente con Riccardo Guarnieri, lei non è più apparsa sul Piccolo Schermo per anni interi. Con il cavaliere l’idillio è finito ben presto e lei si è professata a lungo single.

Poi l’abbiamo vista conquistare l’ex tronista Davide Donadei che l’ha scaricata senza se e senza ma. E lei che ha pensato di fare a quel punto? Di tornare in trasmissione. Una scelta che è risultata assolutamente vincente visto che i telespettatori si sono dimostrati ancora molto interessati a lei.

Attivissima sui Social

Inizialmente sono state forti le discussioni in studio con Ida Platano. In ogni caso ora lei non ha più nulla da temere visto che la parrucchiera, ormai bresciana di adozione, ha lasciato il programma. Inoltre lei, anche quando se ne è stata lontana dalla Televisione, non ha mai smesso di incantare i suoi estimatori sui Social. In particolare su Instagram.

La donna, che è dotata di una straordinaria fisicità e di una bellezza magnetica, li ha infatti deliziati con tante foto in costume da bagno. Poi con indosso abiti aderenti, capelli sciolti e make up raffinato, studiato a regola d’arte. Ha anche sempre cercato di mantenere un filo diretto e costante con loro. E ciò le ha permesso di rimanere saldamente nelle loro menti.

Il suo accorato appello

Tuttavia lei è anche una persona molto attenta e accorta. E così in una Storia ha voluto parlare di un fatto di cronaca che ha spezzato il cuore agli italiani. Stiamo parlando del dramma che ha riguardato il giovane Thomas Bricca, di soli 18 anni. Un proiettile lo ha raggiunto alla testa. E ora quel giovane non fa più parte di questo mondo. Tanto è dolore e immensa è la rabbia.

E lei, che è pure mamma, ha deciso di lanciare un appello, invitando tutti quanti a pregare per lui. Ha anche voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia della vittima che sta passando un momento durissimo. E i suoi fan non hanno potuto fare altro che ascoltare la sua richiesta e stringersi intorno a lei e ai cari di Thomas in un lungo abbraccio.