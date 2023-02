Megan e Maddalena, spunta un video prima di entrare ad Amici: smascherate in pieno

Amici, nuovo scandalo alla scuola di Maria De Filippi. Ora pare che le due allieve erano già amiche prima del talent!

Quest’anno non c’è davvero pace per la conduttrice. L’edizione attualmente in corso del padre di tutti i talent le sta donando non poche gatte da pelare. Gli allievi sono sovente indisciplinati, arroganti e maleducati. E lo sono sia tra di loro che nei confronti degli insegnanti. E lei tutto questo non lo tollera!

Inoltre se ne fregano bellamente di mettere in ordine le loro stanze, così come di pulire la casetta dove vivono durante la permanenza all’interno del programma. Ciò ha fatto indignare anche i professori, soprattutto Raimondo Todaro. Sono stati messi in atto seri provvedimenti e lavate di capo.

A Capodanno poi alcuni ragazzi l’hanno combinata davvero grossa! Hanno sniffato la noce moscata che è pericolosissima per l’organismo. Non contenti si sono pure dati all’arte del tatuaggio fai da te. E a quel punto la moglie di Costanzo è andata su tutte le furie. E ora deve vedersela con la conoscenza di due allieve, avvenuta ben prima della loro esperienza al programma.

La verità sui Social

Da quando sono arrivati i Social niente può rimanere nascosto. Difatti tutti quanti, non solo per la verità i giovani e i giovanissimi, amano condividere sul Web qualsiasi cosa. E così molte persone, soprattutto quelle più curiose, amano andare a fare qualche ricerca per cercare di scovare qualcosa di interessante su chi è oggi in TV. Incluse le star di Amici.

E oltre a scoprire gli amori fuori dalla scuola dei concorrenti ancora in gara, si possono notare i loro look prima di arrivare sul Piccolo Schermo, oltre che le loro conoscenze. E così, ecco spuntare un video, anche assai divertente, dove Megan e Maddalena cambiano look. Che spasso!

Il video che smaschera le due concorrenti

Le due sono bellissime e decisamente complici. Si intuisce che vanno d’accordo e che ci sia una certa armonia tra di loro. Al di là di ciò il fatto scottante è che lo sketch è stato realizzato ben prima che loro arrivassero alla Corte di Queen Mary. Ergo, questo significa che la loro conoscenza, o meglio amicizia, sarebbe ben più datata.

E fino a qui non ci sarebbe niente di male. Peccato che loro non l’abbiamo mai davvero confessato. E ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Perché non dirlo? Pensavano di poterlo tenere nascosto? O forse sono stati gli autori che hanno chiesto loro di farlo? Sta di fatto che se era questa l’intenzione potevano agire in maniera più furba, cancellando il famoso video dai loro profili!