Angelina Mango, cosa prova per Wax: svelati finalmente i suoi sentimenti in una lettera

I cantanti Angelina Mango e Wax potrebbero essere la nuova coppia di quest’edizione di Amici? Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola.

La scuola più famosa di canale 5 permette ai giovani di rendere la propria passione un vero e proprio lavoro. Si mettono alla prova davanti alle telecamere esibendosi al centro dello studio in fantastiche performance di ballo e di canto. Quest’anno sarà difficile prevedere chi porterà a casa la coppa della vittoria, dato che sono dei fuoriclasse a tutti gli effetti.

Non a caso i giudici hanno difficoltà a valutare le sfide, dato che hanno davanti dei veri talenti. La scuola, però, oltre a dare una possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo permette anche agli allievi di innamorarsi tra i banchi di scuola. Nella casetta, infatti, sono sbocciati degli amori: Niveo e Rita, Mattia e Maddalena (si sono lasciati), Megan e Gianmarco, Piccolo G e Federica.

Nel frattempo sono entrati nella scuola altri ragazzi e tra questi c’è Angelina Mango, nota per essere la figlia dell’indimenticabile Mango. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una voce spettacolare, dunque la sua fama è più che meritata. Tuttavia non sono mancate le polemiche, dato che è la figlia di uno dei cantanti più amati del panorama della musica italiana.

In queste ore è al centro dell’attenzione per via della sua amicizia speciale con il cantante Wax. Quest’ultimo fino a poco tempo è stato protagonista della spiacevole vicenda della notte di Capodanno. Adesso gli occhi sono di nuovo puntati su lui per un altro motivo e riguarda Angelina.

Una lettera di Angelina per Wax

Angelina è una persona introversa, in quanto non le piace parlare della sua vita privata. Non ha mai risposto palesemente alla corte di Wax e Samu, dunque Maria De Filippi ha deciso di intervenire per mettere in chiaro le cose. Ha spiegato che la ragazza non si espone per un motivo ben preciso.

In pratica è impegnata sentimentalmente e la sua dolce metà la segue con dedizione attraverso il piccolo schermo. Angelina ha scritto una lettera a Wax per esternare il suo affetto, però non si è sbilanciata. Il resto del contenuto è avvolto nel manto del mistero. D’altronde anche Wax ha affermato di avere qualcuno fuori dal talent show. Nemmeno in questo caso si sono ottenute delle info dettagliate.

Un amore senza lieto fine

Per quanto riguarda Manu non si è esposto sulla vicenda, probabilmente per una questione di timidezza. A prescindere da tutto gli amori che nascono nella casetta appassionano il pubblico perché sono puri e sinceri.

Mattia aveva intenzione di andare via quando Maddalena ha deciso di lasciarlo. L’ha fatto per non distrarsi dal suo percorso di formazione professionale. Per fortuna la conduttrice lo ha fatto ragionare e così non ha gettato la spugna. Ancora oggi è uno dei ballerini preferiti dal pubblico.