Addio Elisabetta Canalis: purtroppo non è più recuperabile

Purtroppo non c’è più niente da fare per Elisabetta Canalis. Ha dovuto accettare la realtà dei fatti. Ecco cosa le sta accadendo.

Tutti sono concordi nel dire che Elisabetta Canalis sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Anche se adesso vive dall’altra parte del mondo è pur sempre seguita sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, tende ad aggiornare i follower sulla sua quotidianità. Apre le porte della sua splendida dimora e si mostra in compagnia della figlia Skyler Eva e del marito, l’affascinante chirurgo Brian Perri.

In passato nella sua vita ci sono stati due personaggi pubblici di spicco: nei primi anni 2000 è stata legata al calciatore Christian Vieri (ora marito dell’ex velina Costanza Caracciolo) e dal 2009 al 2011 con l’attore statunitense George Clooney. Poi il 14 settembre 2014 è convolata a nozze con l’attuale marito.

Per quanto riguarda la carriera, il suo trampolino di lancio è stato il programma televisivo di Antonio Ricci Striscia la notizia. Dal 1999 al 2002 si è esibita sul bancone più noto di canale 5 con la collega Maddalena Corvaglia. Una mora e una bionda dal fascino inestimabile. Non a caso sono le veline che sono passate alla storia come quelle più apprezzate dal vasto pubblico.

Dopo il tg satirico hanno avuto modo di lavorare ancora insieme. Hanno posato per un calendario nel 2003 per la rivista Matrix che all’epoca aveva riscosso molto successo. Con il passare del tempo qualcuno ha notato un allontanamento tra le due. Cosa è realmente successo? Andiamo a scoprirlo.

“Quando si rompe la fiducia è difficile”

Da tempo è emerso che la Canalis e la Corvaglia non siano più legate come prima, ma non al punto tale da far trionfare l’indifferenza. E’ chiaro che i fan della coppia artistica si siano posti delle domande. A parlarne è stata la Corvaglia che ha accettato l’invito nello studio di Verissimo e con Silvia Toffanin.

Ha raccontato tanti aneddoti della sua vita per poi focalizzarsi a un certo punto sul suo rapporto ormai interrotto con la Canalis: “E’ stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”. Dalle sue parole è evidente che non potrà più esserci il legame che ha dato forza anche alla loro professione.

Corvaglia e Canalis a Striscia la notizia – Youbee.it

Vita sentimentale dell’ex velina

La Corvaglia ha citato anche l’ex marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Ha detto che per amore della figlia sono rimasti in buoni rapporti: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare”.

Infine alla domanda se il suo cuore sia impegnato ha risposto di essere single: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore“.