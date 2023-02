Chiara Ferragni, vincolo segreto nel contratto di Sanremo: il retroscena scottante

Chiara Ferragni sarà presente sul palco del teatro dell’Ariston nell’imminente edizione del Festival di Sanremo. Non tutti sanno che dietro alla sua partecipazione c’è un retroscena alquanto inaspettato.

Chiara Ferragni è una delle influencer più affermate del momento, in quanto vanta di tantissimi milioni di follower su Instagram. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità che le ha permesso di partire con poco per arrivare a gestire un vero e proprio impero economico digitale. Infatti anche per questo motivo è un modello di riferimento per i giovani.

Secondo fonti attendibili ha un patrimonio che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In effetti ottiene delle entrate grazie alle sue tre aziende, ai contratti come testimonial di vari prodotti proposti agli italiani e alla docuserie su Amazon Prime. Da non dimenticare che ogni post pubblicato le assicura 82.1000 dollari.

Anche il marito Fedez incassa a ogni post sponsorizzato sul suo profilo. Con la differenza che lui riceve una paga di 43.600 dollari. Insomma i social per la coppia è un’ottima fonte di guadagno. Contribuiscono sicuramente i figli Leone e Vittoria, i cui video spopolano sul web regalando sorrisi su larga scala.

Inoltre da mesi è stata resa ufficiale la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice accanto ad Amadeus nella prima e ultima puntata del Festival di Sanremo 2023. Molti si chiedono a quanto ammonterà il suo cachet. Ecco la risposta, ma un dettaglio lascerà tutti di stucco.

Un vincolo sull’immagine

La Ferragni ha dichiarato che cosa ha fatto con i soldi ottenuti: “Ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione all’associazione D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) che è presente sul territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini…non solo fisica, ma anche psicologica”.

Un gesto nobile e tanto apprezzato, eppure il contratto ha fatto discutere i fan. In poche parole Davidemaggio ha riferito che esisterebbe un vincolo a cui non può sottrarsi, ovvero vietare la produzione di foto e video durante l’evento. Questo non permetterà la realizzazione dello streaming on demand.

I fan della Ferragni protestano

Ricapitolando, sarà possibile vedere l’influencer solo attraverso il piccolo schermo nel pieno delle dirette. Duro colpo per coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. Non hanno esitato a lamentarsi del vincolo imposto al proprio idolo.

Sicuramente ciò non può far altro che piacere alla Ferragni, consapevole del fatto che anche con questo ‘limite’ riuscirà a soddisfare le aspettative di tutti gli italiani.