Grande Fratello Vip, scatta l’allarme rosso dentro la casa: entrate valigie sospette | Il contenuto sciocca i fan

L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram story e ciò non ha fatto altro che scatenare il web. Tutti vogliono capire cosa sta succedendo.

Come sempre il Grande Fratello Vip entusiasma i telespettatori che non perdono nemmeno una diretta. Nell’ultima, andata in onda lunedì scorso, è accaduto di tutto e di più. Edoardo Donnamaria ha avuto uno scontro con Antonella Fiordelisi, la quale aveva fatto delle dichiarazioni nel confessionale per poi cambiare la versione dei fatti. In suo soccorso è arrivata Sonia Bruganelli che ha ricevuto palesi dissensi dai presenti nello studio.

Come se non bastasse al momento delle nomination è stata quella più votata. Tra i compagni d’avventura che le hanno dato un voto ci sono stati Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Alberto De Pisis. Alla prima ha risposto che se l’aspettava dall’ex del fidanzato, per quanto riguarda Nicole ha menzionato la sua relazione con Andrea Maestrelli. Infine ad Alberto ha detto che il suo atteggiamento è tipico di una persona innamorata.

Poi Luca Onestini ha fatto emozionare per le belle parole spese per Ivana Mrazova. Su Twitter degli utenti social hanno dato un parere positivo sul ragazzo, al quale Giulia Salemi ha lanciato una frecciatina in merito alla critica ricevuta in precedenza.

Adesso l’attenzione si sta focalizzando sul cosiddetto ‘bigliettini-gate’. Ma di cosa si tratta? A parlarne ci ha pensato Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram. Ecco cosa ha chiesto ai produttori del reality.

“Verrà mai detta questa cosa?”

In poche parole sembra che entrino nella casa delle valigie per qualcuno e all’interno, oltre ai vestiti, ci sarebbero anche dei bigliettini inviati da un ex concorrente per spiegare come agire all’interno della casa. Infatti la storia di Amedeo Venza è stata molto chiara.

Ecco cosa ha scritto: “Un concorrente riceverebbe nelle valigie con i suoi abiti dei biglietti scritti da un altro/a concorrente fuori con tutte le indicazioni su come muoversi all’interno del reality! Possiamo indagare e capire se verrà mai detta questa cosa?”. Se fosse vera una notizia del genere, sicuramente si dovranno prendere dei provvedimenti.

Come andrà a finire la vicenda?

Per il momento non ci sono stati dei riscontri su quanto riferito dall’investigatore social. Fatto sta che in un modo o nell’altro il Gf Vip sa sempre come tenere i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Nella prossima puntata sicuramente entreranno nella casa dei nuovi concorrenti e tra questi ci saranno delle vecchie conoscenze del reality. E il ‘biglietti-gate’? Per scoprirlo non ci resta che attendere.