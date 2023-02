Cecilia Rodriguez, a un passo dall’altare lascia Ignazio: valigie fuori alla porta

In queste ore si sta parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser perché a un passo dal matrimonio pare che ci siano dei problemi. Lui è andato via da casa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2. Lei era fidanzata con Francesco Monte, amatissimo tronista di Uomini e Donne, che non ha esitato a lasciare per darsi un’opportunità con Ignazio. Nessuno avrebbe scommesso sulla loro relazione, eppure una volta spente le telecamere hanno affrontato la quotidianità insieme.

Sono andati a convivere e quando lui ha avuto modo di mettersi in gioco a L’Isola dei Famosi non ha fatto altro che pensarla. Nella finale Cecilia è volata in Honduras per farle una sorpresa e così Ilary Blasi aveva creato l’atmosfera giusta per fare una proposta di matrimonio. Ignazio non ha colto l’occasione dicendo che l’avrebbe fatto lontano dal contesto televisivo.

In effetti il loro amore è nato davanti agli occhi di tutti, quindi il suo desiderio sarebbe stato quello di vivere il tutto in intimità. Qualche mese fa i fan hanno fatto i salti di gioia quando entrambi hanno annunciato le nozze.

Tuttavia in queste ore sul web sta circolando una notizia inerente al fatto che lui sia andato via da casa con le valigie. Adesso è a casa di un amico. Ha lanciato lo scoop Dagospia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

“Ignazio e Cecilia si sono lasciati”

“Ho trovato la persona che ho sempre sognato, poi non è facile, a volte è una fortuna…Quando l’ho conosciuto ero in un momento particolare della mia vita…lui mi ha trasmesso questo senso di leggerezza, che era una cosa che mi mancava tanto…mi ha accettato con tutti i miei difetti…mi ha dato tanta sicurezza”. Queste sono state le parole di Cecilia dopo aver visto Ignazio inginocchiarsi davanti a lei.

Ora, però, sembra che ci sia stato un cambio di rotta improvviso: “Ignazio sarebbe stato buttato fuori casa e vive temporaneamente a casa di Mattia Rivetti, l’ex di Melissa Satta”. Questo è riportato sul sito in questione. Al momento i diretti interessati non si sono ancora espressi sull’argomento.

Un gesto di infedeltà di lui?

Sui social si legge di tutto, persino di un tradimento di lui dopo il rientro di un viaggio dall’Argentina. Per questo motivo è andato via da casa senza battere ciglio.

Lei si è limitata a togliere l’anello di fidanzamento, un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti social più attenti. I fan sperano che riescano a superare questa crisi.