Dramma in Rai, purtroppo è accaduto l’impensabile: per il programma una vera tragedia

Un noto programma televisivo ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto nel pieno di una puntata. Ecco di quale si tratta e cosa è successo.

La Rai sa come tenere incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori. Propone dei programmi televisivi avvincenti e si avvale della collaborazione di conduttori d’eccezione che conoscono bene l’arte dell’intrattenimento. Basta pensare all’insostituibile Amadeus presente tutte le sere con I soliti ignoti e a breve lo vedremo per il terzo anno consecutivo al timone della conduzione del Festival di Sanremo.

Flavio Insinna intrattiene gli italiani con il quiz L’Eredità ponendo domande curiose ai concorrenti che si mettono alla prova. Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e Alessia Marcuzzi da poco approdata in Rai con il nuovo programma televisivo Boomerissima. Inoltre pare che si stia lavorando per riavere Lorella Cuccarini, la quale adesso si trova nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di maestra di ballo.

Alberto Matano con La vita in diretta, Antonella Clerici con il programma dedicato all’arte culinaria e tanto altro ancora. Quest’ultima è anche presente in The Voice Senior nel ruolo di conduttrice e in questi giorni i concorrenti si esibiscono davanti ai giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Il formidabile cast nella puntata dell’altro ieri, venerdì 3 febbraio 2023, ha vissuto un momento del tutto inaspettato durante l’esibizione canora di un concorrente. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

I coach costretti a rimediare senza indugio

Chi segue il programma sa bene che i giudici danno le spalle ai concorrenti, i quali mentre cantano devono convincerli delle proprie qualità canore. Se riescono a conquistarli premono un bottone e automaticamente la poltrona sulla quale sono seduti si gira.

Nella puntata di venerdì è successo che le telecamere hanno ripreso i giudici stupiti dal fatto che le poltrone non si fossero girate, nonostante avessero premuto il bottone. Non si sono persi d’animo, quindi si sono alzati e rivolti verso la pista dove il concorrente si stava esibendo.

La conduttrice non ha esitato a intervenire: “Non si riescono a girare. Avete rotto gli schemi, le poltrone non si sono girate e vi siete alzati”. Nel mentre chi lavora dietro le quinte è intervenuto per risolvere il problema.

Una volta raggiunto l’obiettivo, sono tornati dietro le telecamere e i giudici sono tornati ai loro posti. Tutto è stato ripreso con totale disinvoltura. La Clerici è stata tempestiva, in quanto non si è persa d’animo. E’ impossibile non amarla.