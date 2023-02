Ignazio Moser e Cecilia, finalmente la verità sulla rottura: “I tradimenti non c’entrano ma…”

L’investigatore social Alessandro Rosica ha voluto indagare sull’amatissima coppia e ha scoperto dei retroscena inaspettati sulla loro relazione. Ecco tutti i dettagli, da non credere!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in queste ore sono al centro dell’attenzione per via dell’allontanamento di casa di lui con delle valigie. Secondo alcuni siti social si sarebbe recato da Mattia Rivelli, ovvero l’ex di Melissa Satta. Come se non bastasse gli utenti social hanno notato che lei non indossa più l’anello di fidanzamento.

La loro storia d’amore è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, quando Cecilia era fidanzata con Francesco Monte. Non ci ha pensato due volte a lasciarlo per dare una possibilità a Ignazio e da allora sono trascorsi degli anni. Nessuno all’inizio credeva nella loro relazione, però con il tempo in tanti si sono ricreduti.

Mesi fa il ragazzo le ha fatto la proposta di matrimonio, così Cecilia non ha esitato a condividere degli scatti per dare la bella notizia. Quando Ignazio era uno dei naufraghi dell’ultima edizione de L’Isola di famosi Ilary Blasi aveva creato il contesto ideale per farlo inginocchiare davanti a lei. Tuttavia non ha colto l’occasione perché ha preferito vivere il momento in privato.

Adesso sono diventati inconsapevolmente i protagonisti del gossip per colpa di pettegolezzi. Di conseguenza Alessandro Rosica ha voluto vederci chiaro nella faccenda. Una volta scoperta la verità, ha subito pubblicato un post sul suo profilo Instagram.

“Dopo il momento delicato, vorrebbero riprovarci”

“Ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio. Che i due siano in crisi da settimane ormai è evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro. Infatti adesso i tradimenti non c’entrano nulla, né tanto meno Cecilia lo avrebbe buttato fuori casa...si tratta quindi di una grandissima fake news priva di fondamenta”.

Queste sono le dichiarazioni dell’investigatore social. Poi ha proseguito: “Questa crisi è iniziata per delle bugie, promesse non mantenute e motivi familiari…dopo il momento delicato, vorrebbero riprovarci”. Tra i commenti in tanti hanno espresso un parere a favore della coppia. In effetti è più che normale che ci siano sia alti che bassi tra due persone che si amano. L’importante è trovare un punto d’incontro.

Nessun tradimento

Ricapitolando: Ignazio non ha compiuto il gesto d’infedeltà e non è stato cacciato da casa da Cecilia. Ora stanno vivendo delle tensioni che vogliono eliminare per guardare il futuro più uniti di prima.

I fan sperano in un lieto fine. Del resto sono la dimostrazione che il vero amore può nascere in un contesto televisivo. Riusciranno a convolare a nozze? Per scoprirlo non ci resta che attendere altre news.