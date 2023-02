Riccardo Guarnieri beccato in un locale con la bellissima mora: impossibile nascondersi ora

L’affascinante cavaliere è al centro del gossip in seguito alla pubblicazione di una Instagram story dell’influencer Deianira Marzano. E’ stato visto con una donna estranea al programma Uomini e Donne.

Riccardo si è fatto conoscere dal pubblico di Maria De Filippi anni fa, quando si era proposto per Ida Platano. All’inizio lui pretendeva l’esclusiva, ma lei era intenzionata a conoscere altre persone. Dopo vari litigi hanno deciso di uscire dal programma mano nella mano per poi mettersi alla prova a Temptation Island.

Nonostante ci sia stato anche in questo caso un lieto fine, sono tornati a UeD separatamente. Entrambi si sono puntati il dito contro per delle mancanze e parole di troppo. Riccardo le ha chiesto la mano solo dopo aver visto Ida intenta a conoscere Armando Incarnato. La risposta è stata positiva, però non sono convolati a nozze.

A distanza di anni Ida è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza mentre lui ha dato messo la parola fine alla frequentazione con Gloria Nicoletti. In una delle ultime puntate andate in onda è stata lei a voler troncare i rapporti perché stufa del suo atteggiamento ambiguo.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sempre criticato il suo modo di fare, dato che è lo stesso con qualsiasi donna. Stanco di ciò Riccardo ha deciso di lasciare lo studio. Ritornerà e avrà uno scontro verbale con Alessandro che tornerà con Ida per parlare della loro relazione. Adesso si sta parlando di lui per via di una nota influencer che non ha esitato a condividere una segnalazione di un follower.

“Riccardo con una ragazza”

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un’utente social che si trovava in un ristorante nella capitale italiana. Osservandosi intorno non ha potuto fare altro che notare a pochi metri da lei Riccardo. Essendo diventato un personaggio pubblico, è normale che venga riconosciuto dalle persone.

L’attenzione si è focalizzata soprattutto sulla compagnia, ovvero una bella ragazza. Non si sa nulla sul suo conto per il momento. Tuttavia le recenti registrazioni andranno in onda tra qualche settimana, dunque potrebbe averla conosciuta nello studio. Fatto sta che la faccenda non finirà nel dimenticatoio.

Alta tensione nello studio

A breve il pubblico assisterà al confronto tra Riccardo e Alessandro. In un’intervista rilasciata al settimanale di UeD il primo ha detto non ha speso belle parole per il secondo. L’ha definito un secondo figlio per Ida. Inoltre ha pubblicato una storia con le pagine dedicate a lui usando come colonna sonora la canzone di Shakira.

Ida resterà in silenzio mentre i due discuteranno. A un certo punto il bel pugliese perderà la ragione sfiorando una rissa. Per fortuna la De Filippi eviterà il peggio.