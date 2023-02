Lutto Manila Nazzaro: il triste annuncio dell’ultima ora lascia tutti straziati

Purtroppo Manila Nazzaro non riesce a trattenere le lacrime a causa della perdita di una persona molto importante. Era un punto di riferimento per lei.

Manila Nazzaro è nota per essere stata una Miss Italia e grazie a questa vittoria è riuscita a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Nata il 10 ottobre 1977, attualmente ha un curriculum di conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale e modella italiana.

Ha abbandonato gli studi universitari per dedicarsi ad altro ed ecco che è arrivata per lei l’occasione del concorso di bellezza. Dopo si è rimboccata le maniche diventando un’attrice di teatro. Dal 2014 al 2015 ha ottenuto il ruolo di inviata per Mezzogiorno in famiglia e nel 2017 è entrata a far parte di RTL 102.5.

L’anno scorso si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip, edizione vinta da Jessica Selassié. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla ancor di più e ha scoperto tanti lati del suo carattere. Ha legato con Katia Ricciarelli, ma poi una volta terminato il percorso si sono perse di vista.

In questi giorni ha commosso i suoi follower per la pubblicazione di un post in memoria di una persona a lei cara andata via inaspettatamente. Era un’ancora di salvezza per lei, oltre che un buon consigliere in ambito professionale.

“Un’anima rara in un mondo di squali”

“Sei stato un’anima rara in un mondo di squali. In questi 20 anni accanto a me sei stato supporto, spalla, complice, sostegno. Non un agente, ma un fratello. Ora da lassù proteggi la tua Cristina, Giorgio e Lorenzo, ma non dimenticare noi, le tue ragazze, perché abbiamo ancora bisogno di te. Resterai per sempre nel mio cuore. Ora riposa in pace e torna a sorridere”, ecco il commovente pensiero riportato nella didascalia di uno dei recenti post pubblicati.

La foto in questione ritrae Manila con Alessandro Lo Cascio, il manager di Raffaella Carrà morto all’età di 52 anni per colpa di un infarto. Un dolore che ha lasciato il segno in Manila e in tante altre persone che non hanno esitato a lasciare un commento: “Quanto ti voleva bene Alessandro Manila mia…Ora è un angelo che ci proteggerà da lassù”, “Non ti lascerà e non ci lascerà. Non ci lasceremo portare via il suo sorriso…sempre dentro di noi”

Altri messaggi commoventi per il manager

Anche altre personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto dargli l’ultimo saluto e tra questi c’è Eleonora Daniele: “Ciao Alessandro ci siamo sentiti due giorni fa e stavi bene. Oggi non ci sei più. Quanti anni insieme di collaborazione e amicizia. R.I.P”.

Milena Miconi, invece, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip perché ha reputato giusto agire in questo modo. Gli utenti social hanno sostenuto pienamente la sua scelta.