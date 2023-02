Gf Vip, Milena abbandona la casa ma rivela sottovoce un segreto: il web legge il labiale

Milena Miconi ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 7 per un motivo ben preciso. Quando l’ha detto ad alcuni compagni d’avventura qualche telespettatore è riuscito a comprendere il labiale.

Milena Miconi, attrice ed ex modella italiana, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di attrice di fotoromanzi. Poi ha esordito in teatro con lo spettacolo Atti Unici di Neil Simon per poi avere un ruolo nel film Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni.

Nel piccolo schermo si è fatta conoscere grazie alla soap opera napoletana Un posto al sole. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto qualche puntata di Don Matteo nel 2000, stesso anno del suo esordio col Bagaglino nel ruolo di prima donna.

Per quanto riguarda la vita privata dal 2019 è sposata con Mauro Graiani, al quale è legata da ben 18 anni. Due splendide bambine sono il frutto del loro amore. Spesso le ha menzionate nella casa del Grande Fratello Vip. Non a caso ha assunto l’atteggiamento tipico di una madre con alcune concorrenti.

Ha fatto discutere la sua imitazione di Nikita Pelizon, anche se in tanti l’hanno difesa sostenendo che sia stata molto brava nell’impresa. Appena entrata ha fatto divertire con quella di Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne. Tutti sono concordi nel dire che sia riuscita a portare un po’ di allegria all’interno del gruppo teso per una serie di dinamiche.

Purtroppo il suo percorso televisivo si è interrotto a causa di un evento drammatico. Non ha potuto fare altrimenti. Le sue parole sono state comprese dai telespettatori più attenti.

La scomparsa del manager

“Milena dopo la notizia della scomparsa del suo manager, ha appena abbandonato la casa del Gf Vip”, ecco come è stato intitolato il post pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality qualche ora fa. Il manager in questione è Alessandro Lo Cascio, morto improvvisamente all’età di 52 anni per un infarto. Il dolore è tale che tutti si sono uniti alla famiglia.

Milena Miconi non ha esitato a fare le valigie per andare via dal reality. Ha dato priorità alla vita privata piuttosto che all’esperienza della casa. Ne stava parlando a bassa voce con Micole Murgia e Nicole Incorvaia. Tuttavia nei commenti qualche utente social ha fatto una precisazione: “Non ha abbandonato la casa. E’ uscita per partecipare al funerale poi rientrerà“.

Milena lascia la casa – Fonte Instagram – Youbee.it

I commoventi messaggi per il manager

Tanti sono i personaggi del mondo dello spettacolo ad avergli dedicato un commovente messaggio e tra questi ci sono Eleonora Daniele e Manila Nazzaro.

Sui loro rispettivi profili social hanno condiviso un post su Alessandro Lo Cascio, il quale ha rappresentato per loro un punto di riferimento sia nel lavoro che nella quotidianità.