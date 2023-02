Eleonora Daniele, l’ha sentito due giorni prima di morire: “Stavi bene e ora non ci sei più”

L’amatissima conduttrice Eleonora Daniele è in lacrime per colpa della morte improvvisa di una persona a lei molto cara. Ecco di chi si tratta.

Nata a Padova il 20 agosto 1976, Eleonora Daniele è una giornalista, conduttrice televisiva con un passato di attrice. Una volta diplomata al liceo classico, si è subito dedicata allo studio di recitazione. Tuttavia nel 2001 ha esordito nel piccolo schermo nel programma La sai l’ultima? su canale 5. Inoltre ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello ed è stata eliminata alla decima puntata.

Nel 2002 ha avuto un ruolo nella serie La Squadra su Rai 3. L’anno successivo è comparsa nella soap opera napoletana Un posto al sole. Successivamente si è dedicata al cinema, dunque nel suo curriculum sono state aggiunte tante collaborazioni. Ha anche iniziato a condurre e l’occasione emergente è arrivata con Miss Italia nel Mondo con Massimo Giletti nel 2007.

Nel 2012 ha condotto Linea Verde, a seguire Estate in diretta e tuttora si occupa di Storie italiane. Gli italiani sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa davanti alle telecamere. Del resto la Rai punta volentieri su di lei.

In queste ore sta vivendo un momento triste per via della morte di una persona a lei cara. Ha dedicato un post toccante che non è passato inosservato.

“E’ tutto sconvolgente”

“Ciao Alessandro. Ci siamo sentiti due giorni fa. Stavi bene. Oggi non ci sei più. E’ tutto sconvolgente. Quanti anni insieme di collaborazione e di amicizia. R.I.P.”, ecco il toccante messaggio che la conduttrice ha inserito nella didascalia del post che propone una foto di Alessandro Lo Cascio. Il manager di Raffaella Carrà è andato via improvvisamente all’età di 52 anni.

Purtroppo la famiglia ha dovuto dirgli addio a causa di un infarto. Molti sono i personaggi dello spettacolo ad avergli dedicato del tempo per salutarlo. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 Milena Miconi non ha esitato a uscire proprio per questo motivo. I fan del programma televisivo hanno ampiamente sostenuto la sua scelta, dato che ha messo in secondo piano il reality.

“Resterai sempre nel mio cuore”

Tra i vari personaggi pubblici che gli hanno dedicato un pensiero c’è anche Manila Nazzaro. La conduttrice radiofonica e televisiva ha avuto un bel rapporto con Lo Cascio, in quanto lo reputava un punto di riferimento sia nel lavoro che nella vita.

“Sei stato un’anima rara in un mondo di squali…In questi 20 anni accanto a me sei stato supporto, spalla, complice, sostegno. Non un agente, ma un fratello. Ora da lassù proteggi la tua Cristina, Lorenzo e Giorgio, ma non dimenticare noi, le tue ragazze, perché abbiamo ancora bisogno di te. Resterai sempre nel mio cuore”.