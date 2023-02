Romina Carrisi, come si è conciata per la prima di Sanremo: che look assurdo

Romina Carrisi è sbarcata al Festival Di Sanremo. La sua mise ha fatto molto discutere. Le foto sui Social.

Anche quest’anno lo staff di Oggi È Un Altro Giorno, programma pomeridiano di punta di Rai Uno è giunto al Teatro Ariston. Inviati speciali per Serena Bortone Massimo Cannoletta e la figlia minore di Albano e Romina Power. Tanti gli scatti sui Social che li hanno immortalati durante i vari collegamenti ottenuti con lo studio.

Chiaramente gli occhi erano maggiormente puntati sulla donna, che da quando fa coppia fissa con Stefano Rastelli, regista della nota trasmissione per cui lavora, appare sempre più radiosa e felice. I due poi non si nascondono più e lui talora commenta da vero innamorato alcuni post della sua dolce metà.

Lei è sempre più apprezzata dal grande pubblico, non solo in nome della sua bellezza, ma anche della sua simpatia e della sua spiccata sensibilità. Pur essendo una persona alquanto riservata, ama condividere con i suoi estimatori molti momenti della sua quotidianità, sia tramite caricamento di video che la pubblicazione di alcune fotografie.

Inviata speciale per la Bortone

Felicissimi sono stati ovviamente i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, di notare che anche quest’anno ha avuto l’onore di presenziare al Festival in qualità di inviata per la Bortone. Tra l’altro il suo celebre padre sarà anche presente come attesissimo ospite insieme a Massimo Ranieri. I due artisti duetteranno con Gianni Morandi, che quest’anno svolge il ruolo di co-conduttore.

E lei, per festeggiare il ritorno di Albano all’Ariston, seppur come special guest, ha deciso di sfoggiare un look nuovo di zecca per la Prima. Si tratta di un abito a tuta setoso e morbido, coordinato con una giacca lunga dello stesso tessuto e colore. Un bel verde brillante, un conturbante smeraldo, che non è certamente passato inosservato.

Elegantissima in verde smeraldo

Per lanciare ulteriormente la sua bella figura, ha deciso di calzare un paio di scarpe nere a tacco alto modello open toes, abbinate a un cinturone che porta alto in vita, sebbene durante alcuni momenti abbia deciso di toglierlo. Make-up raffinato ed elegante, studiato nei minimi dettagli. Una meraviglia!

Capelli leggermente puntati all’indietro in maniera tale da mettere bene in evidenza il suo splendido viso. Lievemente mossi e finto spettinati sulle punte. Sul Web Romina ha ricevuto splendidi consensi, ma c’è anche chi avrebbe optato per un colore meno acceso del suo abito. Sta di fatto che lei è apparsa completamente a suo agio e sicura di se e della sue capacità.