Mara Venier e il video amarcord che fa scendere una lacrima: è boom di commenti

Mara Venier in lacrime. Le sue parole ricche di dolore e commozione. Il Web si stringe attorno a lei.

Anche quest’anno Domenica In è un autentico successo. Nonostante Zia Mara debba fronteggiarsi a livello di share con Maria De Filippi e Silvia Toffanin, regge piuttosto bene il colpo. Non per nulla possiede da tempo il classico zoccolo duro di telespettatori. Le sue interviste a cuore aperto piacciono moltissimo, così come le sue grandi esclusive.

Lei non è solo una professionista con la “P” maiuscola, ma anche una donna semplice e dal cuore grande. Ama pure parlare di se e ricordare momenti che appartengono al suo passato, non solo professionale. Molti personaggi che invita in studio sono anche suoi amici e con loro è un autentico piacere mettere sul piatto episodi dal sapore amarcord.

E nel farlo può scappare talora qualche sonora risata, nonché qualche lacrima alquanto amara. Lei non si fa alcun problema a lasciarsi andare. Non mette alcun filtro innanzi a se. Del resto non lo fa nemmeno sui Social, quando si mostra senza un filo di trucco ai suoi estimatori. Ed è anche questa la sua carta vincente.

Un ricordo doloroso e amaro

Nonostante il successo del quale gode ancora oggi Mara Venier ama mantenere un contatto diretto con i suoi fan. Durante il primo lockdown ha iniziato ad essere particolarmente attiva su Instagram con la complicità del marito Nicola Carraro. Le sue foto e soprattutto i suoi video, in versione casalinga, hanno incominciato a spopolare ovunque. Inoltre molti giovani e anche giovanissimi, sono immediatamente divenuti suoi followers.

Lei è simpatica e sa fare sana ironia. Tuttavia sa anche ritagliarsi dei momenti di mera riflessione. E quando il ricordo si fa pesante e doloroso non può che utilizzare parole emozionanti. Soprattutto per ricordare chi da tempo non fa più parte di questo mondo. E stavolta per farlo ha utilizzato un video, che fa parte degli archivi di Mamma Rai. Ed è subito boom di like!

Il sentito omaggio a Fabrizio Frizzi

In occasione del compleanno del compianto Fabrizio Frizzi, la conduttrice veneta ha voluto ricordarlo pubblicando un momento molto divertente, in cui l’uomo si trovava seduto al suo amato pianoforte. Attorniato da amici e colleghi, che cantavano insieme a lui, ha strappato non pochi sorrisi ai telespettatori.

Tra di loro abbiamo notato Paolo Bonolis, Mino Reitano, Andrea Roncato, Maria Teresa Ruta, Paola Perego e Orietta Berti solo per citarne alcuni. Non appena la donna ha creato il post, i suoi estimatori si sono spesi in commenti che hanno messo in chiara luce tutto il dolore che provano ancora oggi per la scomparsa del conduttore. I colleghi, tra cui Patrizia Pellegrino, hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla Venier. Pioggia incessanti cuoricini pulsanti per lei e per Fabry!