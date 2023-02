Demet Ozdemir, com’è ridotta l’ex di Yaman: senza trucco è irriconoscibile

Demet Ozdemir, l’amatissima attrice-protagonista di Daydreamr – Le ali del sogno, è comparsa sui social in una versione del tutto inaspettata. Ecco perché gli utenti social sono rimasti a bocca aperta.

Demet Ozdemir è un’attrice, ballerina e modella turca. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con la danza. Infatti ha esordito in un gruppo di ballerini di un certo spessore e così si è fatta conoscere per le sue doti artistiche. Non a caso spesso condivide dei video in cui si esibisce in fantastiche performance.

In un secondo momento si è cimentata nella recitazione. Nel 2018 ha ottenuto il ruolo di Sanem Aydin nella commedia romantica Daydreamer con Can Yaman. Il successo è stato tale da darle il premio di Miglior attrice. Allo stesso tempo su è scatenato il gossip sui due attori, dato che sul set era palese a tutti la loro sintonia. Con il tempo sono usciti alla scoperto dichiarando di essere solo amici oltre che colleghi.

In effetti lei è convolata a nozze con l’attore e cantante Oguzhan Koc il 28 agosto 2022. All’inizio del matrimonio si diceva che non fosse iniziato nel migliore dei modi. Per fortuna si è trattato solo di un pettegolezzo privo di fondamento.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sui social. Di recente, per esempio, ha condiviso un post in cui ci sono tre scatti. Nulla di strano, se non fosse per il semplice fatto che si è mostrata diversa dal solito. Ecco in che modo: da non credere!

“Il mio nome è Farah. In arrivo”

In questi giorni Demet è alle prese con le scene della serie tv Adim Farah. Anche stavolta ha ottenuto il ruolo di protagonista. Si tratta di un genere drammatico, poliziesco e thriller che andrà in onda sul canale Fox tv. Accanto a lei ci sarà l’attore Engin Akyurek. Lei è una dottoressa e avrà bisogno di soldi per curare il figlio malato. Farà di tutto pur di salvarlo.

Nel post di Instagram Demet ha pubblicato alcuni scatti fatti sul set e molti hanno notato che non ha neanche un velo di make-up. In versione acqua e sapone, dunque, ma pur sempre bellissima. Infatti è considerata una delle attrici più affascinanti del momento.

I due attori ai Joy Awards

Engin Akyurek è uno degli attori più stimati della Turchia e breve anche gli italiani avranno modo di conoscerlo. Il pubblico femminile sicuramente impazzirà per la sua bellezza scultorea.

I due si sono presentati a un evento noto come i Joy Awards che ha lo scopo di premiare le celebrità del piccolo schermo e del cinema. Come consuetudine si svolge in Arabia Saudita, precisamente nella capitale. Demet ha rubato la scena ai colleghi.