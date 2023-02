Soraia Ceruti, pizzicata con la valigia per strada: è finita con Luca Salatino?

Soraia Ceruti è stata beccata con una valigia da alcuni utenti social per strada. Molti hanno pensato subito a una crisi di coppia. Che sia davvero finita con Luca Salatino? Andiamo a scoprirlo.

Luca è noto al pubblico italiano per essersi presentato come corteggiatore a Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quel periodo sul trono era seduta Roberta Ilaria Giusti, la quale lo ha notato per la sua bella personalità. Lei è andata via mano nella mano con Samuele Carniani, così la padrona di casa gli ha proposto il ruolo di tronista.

Tra le pretendenti si è presentata Soraia. All’inizio ha dovuto ingoiare tanti rospi quando vedeva le esterne con le altre ragazze. Ha anche azzardato ad andare via e mollare tutto. Eppure il forte sentimento l’ha spinta a non gettare la spugna e ne è valsa la pena.

A distanza di qualche mese lui si è messo in gioco nella casa del Grande Fratello Vip e non ha mai smesso di pensarla. Nessuna compagna d’avventura ha rappresentato un pericolo per la sua relazione, anche se Elenoire Ferruzzi lo ha reso protagonista di una spiacevole vicenda.

Luca non ha più parte del reality perché ha abbandonato solo per poter riabbracciare l’amata. Adesso entrambi sono finiti al centro del gossip perché lei è stata vista in stazione con una valigia.

“Destinazione? Roma”

In un post recente di Soraia non c’è traccia di Luca. Come se non bastasse ha una valigia ed è diretta verso la capitale italiana. Subito si è pensato al peggio, ma in realtà c’è una spiegazione dietro questo suo gesto.

In questi giorni Luca ha festeggiato il suo compleanno. I fan sanno che è nato nel mese di febbraio del 1992, di conseguenza la fidanzata è partita per trascorrere con lui una tappa così importante della vita. Niente crisi, quindi, per l’amatissima coppia nata nel programma televisivo di canale 5.

“Soraia è la mia donna”

Non si hanno tante informazioni su Soraia perché è una persona molto riservata. Non a caso si sa ben poco sulla famiglia. Nella vita di tutti i giorni svolge la professione di impiegata ed è nota per il suo carattere dolce, pacato e riflessivo.

“Soraia è quella che mi ha conquistato, è la mia donna. Certo che se nella casa qualcuna mi guarda…va bè guardare, ma non toccare, come in vetrina. No Soraia, stai tranquilla, ti amo“, ecco cosa disse Luca davanti alle telecamere i primi giorni del reality.