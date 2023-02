Tina Cipollari gli butta una torta in testa: caos a Uomini e Donne | Maria esausta

Tina Cipollari ne ha combinata un’altra delle sue, ma stavolta la faccenda non riguarda Gemma Galgani. Ecco chi ha ricevuto una torta in faccia dall’opinionista.

Tina Cipollari è nota per essere l’opinionista del programma televisivo di Maria De Filippi. In realtà tanti anni fa si era seduta sul trono con l’intento di trovare l’anima gemella, ma non riuscì nell’impresa. Tuttavia la padrona di casa apprezzò molto il suo carattere spumeggiante, dunque le propose il ruolo di opinionista e da allora fa parte del programma televevisivo.

Con il collega Gianni Sperti commenta le dinamiche sentimentali che si creano tra i partecipanti sia del Trono Classico che Over, anche se spesso non alcuni telespettatori sostengono che lei non sia oggettiva qualche volta quando si tratta di Gemma. Infatti in varie occasioni le due hanno oltrepassato il limite, soprattutto Tina. Molti ricorderanno quando le fece un gavettone nel pieno di una sfilata.

Secondo Tina la dama torinese sarebbe interessata solo alle telecamere perché da anni cerca l’amore nel contesto televisivo che le ha dato la popolarità. Nelle ultime edizioni l’attenzione di Tina si è focalizzata su altre, come Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna. Quest’ultima ha finto uno svenimento durante una discussione con lei, quindi la redazione ha valutato l’idea di allontanarla dallo studio.

Adesso pare che si siano riaccesi gli animi a UeD al punto tale che Tina ha buttato una torta in faccia a uno dei partecipanti. Andiamo a scoprire di chi si tratta e il motivo che ha spinto l’opinionista a perdere le staffe fino a questo punto.

Gesto estremo dell’opinionista

Il partecipante in questione non è altro che Riccardo Guarnieri. Non è chiaro cosa l’abbia spinta a farlo. Tutto è avvenuto quando Ida e Alessandro Vicinanza sono tornati nello studio e hanno colto l’occasione di replicare a delle accuse.

In un’intervista ha offeso Alessandro e ha pubblicato una storia su Instagram con le pagine della rivista con la canzone attuale di Shakira. Tra i due uomini i toni sono stati molto forti ed Ida non è intervenuta. A un certo punto la situazione è degenerata perché Riccardo ha detto all’ex fidanzata che non è una buona madre. Per fortuna la De Filippi anche stavolta ha evitato la rissa.

Come agirà la redazione?

Per vedere la puntata in questione bisognerà attendere altre settimane, fatto sta che se ne sta parlando animatamente sul web. Anche Gloria Nicoletti aveva sottolineato la velata frecciatina ad Alessandro, proponendo la canzone di Shakira scritta per l’ex marito che l’ha tradita con un’altra.

Alessandro gli ha fatto notare che alla sua età vive ancora con la madre ed è stato questo a farlo infuriare. Per quanto riguarda della questione della torta, non si sa se la scena sarà tagliata o proposta ai telespettatori.