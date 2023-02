Oriana Marzoli sbotta in spagnolo contro il Grande Fratello: la traduzione è anche peggio

Oriana Marzoli è di nuovo al centro delle polemiche perché ha parlato interamente in spagnolo dopo la puntata di lunedì scorso. La traduzione sicuramente non piacerà ai fan del Grande Fratello Vip.

Oriana da quando è entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Si è focalizzata soprattutto su Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso dei piacevoli momenti sotto le coperte. Poi lui ha fatto un passo indietro per una serie di motivi che ha spiegato ampiamente nel corso delle dirette.

Con l’ingresso di Luca Onestini Oriana ha iniziato a comunicare in spagnolo, dato che l’ex tronista di Uomini e Donne conosce molto bene la sua lingua. Non a caso sono stati ripresi spesso dai produttori. I concorrenti hanno insinuato che lei avesse un debole per lui, ma poi le cose sono cambiate con l’approfondimento della conoscenza di Daniele Del Moro.

Il ragazzo non ha mai nascosto l’attrazione che ha nei suoi confronti, eppure non ha voluto sbilanciarsi all’inizio per via della scarsa fiducia. Tuttavia nel corso del tempo ha cambiato idea al punto tale che si sono dati un bacio nel pieno di una festa in maschera.

Adesso nella casa è entrata Martina Nasoni, l’ex di Daniele, e ciò non piace a Oriana. Nella diretta di lunedì ha dovuto darsi l’ennesimo pizzico sulla pancia, in quanto alcune parole di lui non sono state gradite. Ed ecco che nel cure della notte Oriana ha avuto uno sfogo in presenza di Luca parlando in spagnolo. La traduzione ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Io qui credo dinamiche”

Oriana ha palesato il suo fastidio quando Signorini le ha chiesto di raggiugere in giardino Martina e Daniele. Quest’ultimo ha detto che non ci può essere paragone tra le due ragazze perché con Martina c’è stata anche una convivenza di circa due anni. Un’esternazione che non è piaciuta nemmeno agli utenti social e ciò è stato riportato da Giulia Salemi.

Al termine della diretta Oriana si è sfogata: “Quella che guadagna meno sono io, però quella che conta di più sono io non lo studio di turno che guadagna 8000 euro a settimana per non fare niente“. Nei commenti qualcuno le ha dato ragione: “E’ solo grazie a lei se lui nel reality non è un comodino e prende uno stipendio così alto. Sputi nel piatto che ti rende protagonista”.

Ci sarà un provvedimento?

Parole molto forti quelle pronunciate da Oriana. La produzione potrebbe prendere dei provvedimenti per aver riferito cose che non dovrebbero essere divulgate.

Nella prossima imminente diretta scopriremo ciò che accadrà. Sicuramente Oriana è uno dei concorrenti di spicco di quest’edizione, proprio come Antonella Fiordelisi. I telespettatori sarebbero dispiaciuti di non vederla più nella casa.