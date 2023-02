Vanessa Incontrada, lancia il disperato appello: tutta Italia è con lei

Vanessa Incontrada è disperata. La situazione è davvero tragica. Il suo accorato appello sui Social che lascia il segno.

L’artista è molto amata dal grande pubblico italiano. Conduttrice spiritosa e brillante ha saputo ritagliarsi nel corso del tempo un suo spazio a livello attoriale. Regina della fiction nostrana, ora in video su Canale 5 con la seconda stagione di Fosca Innocenti è piuttosto lanciata anche al Cinema.

Tuttavia lei, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, è anche riuscita a costruirsi una sua bella famiglia, mettendo al mondo Isal. Il bambino cresce forte e sereno ed è il suo più grande amore. Il papà è Rossano Laurini, storico compagno di Vane, da mesi diventato suo ex.

La notizia del loro addio è risultata una sorta di doccia gelata per i numerosi estimatori della Incontrada. Tuttavia lei è serena e ha dichiarato di essere rimasta in rapporti affettuosi e amichevoli con l’uomo. Durante la scorsa estate, sui Social, in particolare su Instagram, ci ha deliziato con numerosi scatti delle sue vacanze. Bellissima e solare come non mai!

Il toccante messaggio

Nonostante ciò, gli haters hanno proseguito la loro marcia nel colpirla con parole molto acide per la sua fisicità. E lei che ha fatto? È andata avanti dritta per la sua strada, per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Estimatori che adorano mantenere con lei un rapporto costante e diretto.

E lei, nonostante il successo del quale gode ampiamente ancora oggi, non si tira di certo indietro quando si tratta di mandare loro un saluto. Tuttavia ora il messaggio che voluto lanciare tramite una storia, non è dei più lieti. Difatti parla di un autentico dramma, che ha lasciato tutti quanti annichiliti e con il cuore spezzato in mille pezzi.

La sua richiesta di aiuto

Si tratta del terribile terremoto che ha colpito tristemente sia la Turchia che la Siria. Se ne è parlato e se ne parla tutt’ora a spron battuto nei telegiornali e anche nel corso della prima serata di Sanremo 2023 è stato chiesto da Amadeus un minuto di silenzio per ricordare le vittime.

L’attrice chiede a chi la segue di poter dare una mano come può, secondo anche la propria coscienza, facendo delle donazioni. Il vasto pubblico del Web ha deciso di condividere il suo pensiero e di farle sentire la propria vicinanza, con messaggi ricchi di affetto. Un affetto che Vanessa ha voluto rivolgere a tutte quelle persone, tra cui bambini e anziani, che oggi si trovano in grandissime difficoltà.