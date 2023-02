Chiara Ferragni, tutti concentrati sugli abiti: c’è un dettaglio però che nessuno ha notato

Chiara Ferragni ha già lasciato il segno al Festival. Abiti chiacchieratissimi. Eppure un dettaglio è sfuggito!

Fin da quando è nato il rumors, poi diventata una notizia certa e ufficiale, che l’influencer per antonomasia sarebbe approdata al Festival di Sanremo 2023, in vesta di co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, il Web è letteralmente esploso. I suoi estimatori, che sono sempre più numerosi, erano al settimo cielo.

Tuttavia non se ne sono stati con le mani in mano nemmeno i classici leoni da tastiera, che hanno subito incominciato a criticare tale scelta. Chiara ne è ben conscia, eppure essendo oggi come oggi un’autentica diva, soffre molto per le cattiverie che dicono e scrivono in continuazione sul suo conto.

Anche perché sovente non riguardano lei come professionista e imprenditrice digitale, ma soprattutto di lei in qualità di moglie e di mamma. Le arreca fastidio anche essere presa di mira per la scelta dei sui outfit, alcuni dei quali considerati fin troppo osé e audaci. Talora anche il sui make-up è messo sotto accusa. E lei che fa? Tira dritto e va avanti per la sua strada, più determinata che mai.

Le sue chiacchieratissime mise

Ovviamente la Ferragni, che è anche molto attiva non solo sui Social ma anche sul sociale, ha deciso di sfruttare la nota kermesse per lanciare importanti messaggi. E fin da quando è scesa dalle celebri scale, non con poca fatica per la verità, tramite uno scialle, ha voluto far riflettere il vasto pubblico.

Pensati Libera, è l’accorato appello della bellissima moglie di Fedez, che poi, nel corso della prima puntata ha deciso di toglierlo per mostrarsi solo con un raffinato abito lungo total black, molto raffinato e chic. Tuttavia è un’altra la mise che ha lasciato tutti quanti basiti, sia il pubblico presente all’Ariston che quello a casa, decisamente molto vasto.

Cambi d’abito e nuovo taglio per lei

Richiamata dai suoi colleghi, la donna si è riproposta sul palco con un abito molto aderente e chiarissimo. Una specie di seconda pelle. Di primo acchito le persone hanno pensato che fosse completamente trasparente. Lei ha poi tosto precisato che non era affatto nuda e che semplicemente era stato disegnato sopra l’indumento il suo copro, seno incluso.

La sua scelta, decisamente coraggiosa, è molto piaciuta ai suoi fan. Ed è anche essa legata al rispetto del corpo delle donne e delle loro scelte. Sta di fatto che, nell’ammirare i suoi vari outfit, quasi nessuno si sia accorto che lei abbia compiuto un cambio di look a livello di chiome. Infatti lei ha deciso di darci un bel taglio. Ed è sempre più bella, solare e dolce!