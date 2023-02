Giovanna Civitillo, come una furia: “Amadeus se lo fai ti faccio trovare le valigie fuori alla porta”

Giovanna Civitillo a ruota libera sulla sua vita e sul suo matrimonio. E lancia un terribile ammonimento al suo celebre marito.

La bellissima Giovanna è tornata solo di recente a lavorare in televisione. La donna aveva infatti deciso, in accordo col suo celebre consorte, di stare lontana dal Piccolo Schermo per svariati anni, al fine di prendersi cura come si deve del figlioletto José. E ora che lui è grandicello ha pensato che fosse giunto il momento di ritornare a lavorare.

L’abbiamo vista affiancare Ama in una speciale edizione di Affari Tuoi e anche in qualità di squisita inviata per svariati programmi di Mamma Rai. Ora la stiamo ammirando tutte le sere seduta in prima fila, accanto al figlio, al Teatro Ariston per seguire il Festival di Sanremo 2023.

Anche quest’anno la sua dolce metà ha rivestito il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. E lei gli è sempre stata accanto, spronandolo a creder maggiormente in se stesso e nelle proprie potenzialità. Possiedono anche un profilo Instagram in comune, sebbene ora l’uomo abbia pure deciso di aprirne uno da solo.

L’ultimatum ad Ama

Sta di fatto che sono una coppia molto amata dagli italiani, non per nulla sono visti come simbolo assoluto dell’amore vero, pulito e sincero. Nessun ombra mai sul loro rapporto e nessun pettegolezzo ha cercato di scalfire la loro unione. Inoltre lei va pure d’accordo con Alice Sebastiani, la figlia primogenita del marito, che oggi è diventata una splendida giovane donna.

Eppure Giovanna ha rilasciato piuttosto di recente una dichiarazione che ha lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi numerosissimi estimatori. E che cosa avrebbe mai detto? In poche parole la donna ha dichiarato, durante la sua ospitata al Filo Rosso, che se scoprisse che il marito la tradisse, sarebbe pronta a fargli trovare in men che non si dica le valigie fuori dalla porta.

La risposta del conduttore

E lui che cosa ne pensa di tutto ciò? A quanto pare la pensa esattamente come la sua meravigliosa consorte. Non concepisce non solo l’atto stesso del tradimento, ma nemmeno il pensiero di tradire chi si ama. Ovviamente ciò ha fato tirare un bel sospiro di sollievo ai fan, non solo suoi, ma anche della coppia.

Un coppia non solo sentimentale, ma anche profondamente complice dal punto di vista professionale e lavorativo. In molti si augurano non solo che la Civitillo possa aver maggior spazio in televisione, ma anche che possa affiancare ben presto in altre trasmissioni il suo bravo marito. E c’è chi sogna pure una co-conduzione al Festival di Sanremo 2024.