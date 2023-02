“Facciamo la doccia insieme”: proposta indecente ad Amici | Il pubblico è scioccato

Nella casetta nelle ultime ore un ballerino ha fatto una dichiarazione che non è passata inosservata. Come se non bastasse ha una fidanzata che lo segue attraverso il piccolo schermo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Anche quest’anno i ragazzi condividono la casetta per evitare di avere contatti con l’esterno. Infatti i ballerini, nonostante si esibiscano in fantastiche performance con i professionisti, non si sfiorano nemmeno con un dito. In questo modo, però, stando insieme 24 ore su 24 nascono delle amicizie e anche degli amori.

Infatti tra i banchi della scuola di Amici sono nate delle coppie: Megan e Gianmarco, Niveo e Rita, Piccolo J e Federica. Tra Wax e Angelina sembrava esserci del tenero, ma entrambi hanno dichiarato di essere felicemente impegnati con persone esterne al talent show. Per quanto riguarda Maddalena e Mattia si sono lasciati perché lei si è voluta focalizzare sul suo percorso artistico.

Mattia era intenzionato ad andare via, però Maria De Filippi lo ha convinto a restare. Maddalena tempo fa è stata una delle protagoniste del Capodanno-gate, in quanto ha rischiato di perdere una sfida immediata. Per fortuna ha avuto la possibilità di restare nella scuola.

In un secondo momento è entrato nella scuola un nuovo ballerino, ovvero Paky. In una sfida con Samu è stato deciso che sarebbero stati entrambi degli allievi e così per il simpatico napoletano si sono aperte le porte della casetta. In queste ore è lui al centro dell’attenzione per via di una sua compagna di banco.

“Ti avrei già fatto tante carezze”

Paky ha ribadito più volte di essere fidanzato con una ragazza da ben tre anni. Lo dice spesso quando una ballerina si avvicina con atteggiamenti ambigui. Si tratta proprio di Maddalena che non perde mai occasione di stargli accanto. In un video che sta circolando su Twitter si vede il suo intento nel fargli un massaggio alle spalle. Lui risulta imbarazzato, però qualche volta le ha lanciato delle frecciatine velate.

“Stanno le telecamere qua, se stavamo fuori ti avrei già fatto tante carezze. Ci facciamo la doccia insieme”, ecco le sue parole che hanno scatenato il web. Molti si stanno chiedendo cosa ne pensa la fidanzata, dunque lei ha prontamente replicato: “Le cose tra noi vanno bene. Io so tutto e prima di tutti”.

Paky si lamenta in sala prove

Paky ne ha parlato anche con Giulia Stabile in sala prove: “Ci prova spudoratamente con me…mi faceva vedere le sue foto, delle sue vacanze. Poi mi ha fatto un massaggio e mi fa ‘stenditi che è meglio’. Io mi sono bloccato e le ho detto che sono fidanzato”.

I video sono stati mostrati all’intera classe, compresa Maddalena. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.