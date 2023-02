Francesca Chillemi, senza un filo di trucco e con gli occhiali da vista: faticherete a riconoscerla

La bellissima Francesca Chillemi appare diversissima in alcune fotografie. Fuori dal set è un’altra!

L’ex Miss Italia ha ben presto dimostrato di avere tutte quante le carte in regola per farcela nel vasto mondo dello spettacolo italiano. Ha capito che certamente la bellezza è un ottimo biglietto da visita, ma che non basta per avere successo e mantenerlo nel tempo. Si è impegnata seriamente e oggi è la regina della fiction nostrana.

Dopo averci fatto sognare negli scorsi mesi accanto a Can Yaman nella prima stagione di Viola Come Il Mare, eccola nuovamente grandissima protagonista in Che Dio Ci Aiuti. Il suo personaggio, la splendida Azzurra Leonardi, ha messo in atto un incredibile cambiamento nel corso delle varie stagioni ed è diventato sempre più fondamentale a livello di trama.

Dopo la decisione della meravigliosa Elena Sofia Ricci di lasciare la serie, dove ha rivestito per anni il ruolo di Suor Angela, è Francesca nella sua veste di novizia ad aiutare le ragazze che vivono nel convitto, per la verità non solo, e a risolvere i loro problemi. Generosa e dal cuore grande, è dotata anche di una sagace ironia, che non passa di certo inosservata.

Una nuova veste per Francesca

Tuttavia la Chillemi è anche piuttosto attiva sul Grande Schermo e richiestissima come testimonial di svariati marchi. Non per nulla ha iniziato a muovere i primi passi dal punto di vista lavorativo nel campo della Moda in nome della sua incredibile fisicità e del suo fascino assolutamente magnetico.

È seguitissima sui Social, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram, da lei ben gestito. Qui ama mostrare la sua vita sul set, ma anche svelare qualcosa di più della sua vita privata, sebbene sia una persona molto riservata. Ed è proprio in alcuni scatti della sua stessa vita fuori dal lavoro che si è mostrata ai suoi fan in una versione inedita. Un’altra!

Struccata e con gli occhiali da vista sembra un’altra!

In un delizioso e coloratissimo album, Francy ha voluto donare ai suoi estimatori alcuni momenti appartenenti alla sua vita a telecamere spente. Sorridente e soddisfatta, ha optato per un look casual. Capelli sciolti e trucco leggerissimo o del tutto assente. Tuttavia ciò che ha maggiormente colpito tutti quanti è il fatto che lei ha indossato un paio di occhiali, non da sole ma da vista.

E con essi, dalla montatura classica, lei è sembrata ai più praticamente irriconoscibile. Del resto siamo avvezzi a vederla sui Red Carpet o durante alcune ospitate televisive sempre perfettamente truccata e per l’appunto priva dei famosi occhiali. Sta di fatto che anche in versione intellettuale e più easy lei è sempre un autentico capolavoro.