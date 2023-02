Vi ricordate l’attore di Dawson’s Creek? Oggi all’età di 45 anni è irriconoscibile

L’attore che interpretava Dawson’s Creek, oggi è totalmente irriconoscibile, all’età di 45 anni sembra un’altra persona. Voi l’avevate riconosciuto?

Era il 1998 quando usciva la prima puntata della serie tv adolescenziale più famosa di sempre, stiamo parlando di Dawson’s Creek. Il protagonista della serie che interpretava Dawson Leery, oggi ha 45 anni ed è totalmente irriconoscibile.

L’avreste mai riconosciuto?

Dawson’s Creek ha segnato un’epoca, intere generazioni sono cresciute insieme a Dawson e a tutti i suoi compagni di scuola che tra i vari litigi e innamoramenti, ci hanno fatto sognare durante la nostra adolescenza. Molti attori che hanno partecipato a questa serie tv cult degli anni ’90 oggi sono veramente molto famosi. Vediamo insieme che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti della storia. James Van Der Beek era il protagonista assoluto che interpretava Dawson Leery, oggi l’attore è sposato e ha 6 figli. Ha continuato il suo lavoro di attore partecipando in film quali Scary Movie, Un giorno come tanti, Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood e così via.

Joey Potter alias Katie Holmes non ha bisogno di grosse presentazioni, l’ex moglie di Tom Cruise è molto presente nelle scene cinematografiche, come per esempio The Kennedys: After Camelot, All We Had, The Secret e così via. Joshua Jackson nei panni di Pacey Witter lo ricordiamo principalmente per la serie tv di successo Fringe, ma anche per i film Una ragazza a Las Vegas, Ombre del passato, ecc. Michelle Williams, la ribelle Jen Lindley, continua a partecipare attivamente nel mondo dello spettacolo. Famosi sono stati i film Blue Valentine, Brokeback Mountain, The Fabelman, ecc.

Dawson quanto sei cambiato!

L’attore che ha interpretato Dawson’s Creek, James Van Der Beek, all’epoca aveva 20 anni, oggi ne ha 45 di anni ed è totalmente irriconoscibile. Voi l’avevate riconosciuto in questo scatto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Van Der Beek (@vanderjames)

L’ex concorrente di Ballando con le stelle America, ha pubblicato un selfie di lui con sua figlia nel giorno del suo nono compleanno, le parole che le ha dichiarato sono veramente commoventi, James è proprio un papà affettuoso:

“9 anni oggi. 9 anni di vivere nella stessa casa con gentilezza dolce e amorevole personificata…Continua a brillare, ragazza. Continua a ballare, continua a ridere e continua a esprimere ogni sentimento mentre ti viene in mente. Siamo qui per TUTTO. Ti amo”. James e la sua grossa famiglia sono molto uniti, da come si può vedere anche nelle varie foto che pubblicano tutti insieme, tutti rigorosamente “biondissimi” come il papà all’epoca in cui con il suo caschetto biondo rendeva nervosa la bella Joey.