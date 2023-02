“Qualche medico dovrebbe aiutarla”: concorrente del Grande Fratello crolla improvvisamente

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 un concorrente ha avuto un momento di sfogo che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

In questi giorni è accaduto di tutto nella casa più spiata d’Italia. Nella diretta di lunedì scorso sono entrati Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante (i rispettivi ex di Daniele Del Moro, Luca Onestini e Nikita Pelizon). Non è stato riferito fino a quando resteranno con il gruppo, fatto sta che sicuramente stravolgeranno le dinamiche della routine giornaliera.

Oriana Marzoli sta vivendo dei momenti tesi con Daniele, il quale nel confessionale ha riferito di essere dispiaciuto per la situazione. Lei nel frattempo si è infuriata per il modo in cui viene trattata e con Luca si è espressa nella sua lingua. Tuttavia la traduzione ha fatto il giro del web e in tanti hanno chiesto la sua squalifica.

Si è lamentata dicendo che grazie a lei l’ex della Nasoni sta avendo visibilità eppure guadagna di più rispetto a lei. Dati che i telespettatori non dovrebbero sapere. Inoltre al passaggio di Antonino Spinalbese ha simulato il gesto di vomitare. Probabilmente Alfonso Signorini coglierà a breve l’occasione di parlare in merito al suo atteggiamento.

Per quanto riguarda Nikita è stata presa di mira da alcuni concorrenti della casa, come Edoardo Donnamaria che le nega addirittura il saluto mattutino. Accanto a lei c’è Antonella Fiordelisi sulla quale sa di poter contare. Infatti proprio in queste ore l’ex tentatrice di Temptation Island ha versato lacrime nel giardino. Ecco la causa di una simile sofferenza.

“Sto ancora male per lui”

In pratica Nikita ha confessato ad Antonella di non riuscire a ignorare Luca. Da quando gli ha dato un bacio durante un gioco di gruppo ha capito che non può fare a meno di pensare alle emozioni che ha provato. Nonostante si nasconda sotto le coperte, l’audio è chiaro al punto tale da scatenare gli utenti social.

“Qualche psicologo dovrebbe aiutarla a capire che si è fatta un filmone pazzesco nella sua testa e si è presa una cotta adolescenziale per uno che è stato sempre chiaro dall’inizio”. Secondo questa persona, dunque, non avrebbe ricevuto degli input dal ragazzo.

“Lei stessa ammetta che è un tantino esagerato”

Per fortuna Nikita ha dalla sua parte tanti fan che la sostengono da casa. Infatti tra i commenti c’è anche chi la difende a spada tratta: “Non ci vedo niente di aberrante…è da quattro mesi chiusa nella casa. Si è invaghita di un ragazzo. Lo deve per forza vedere tutti i giorni…ci sta male“.

I telespettatori sono convinti che nell’imminente diretta del Grande Fratello Vip sarà affrontato anche quest’argomento. Come reagiranno i diretti interessati? Manca poco per scoprirlo.