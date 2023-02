Stefano De Martino pizzicato con una vecchia ‘fiamma’ di Amici: fan increduli

Stefano De Martino ha lasciato tutti i fan increduli dopo essere stato “pizzicato” con una sua vecchia “fiamma” di Amici, cosa ne penserà Belen di questo incontro?

Il compagno o attuale marito, questo ancora non si è capito, di Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato “pizzicato” con una vecchia fiamma conosciuta ad Amici, il talent-show di Maria De Filippi che gli ha dato fama e prestigio. I fan sono rimasti increduli nel vederli insieme.

Stefano De Martino e quel selfie che lascia i fan increduli

Sanremo è iniziato veramente con “il botto”, l’episodio (preparato o meno chi lo sa) che ha visto “dare di matto” il cantante Blanco, per via di un problema tecnico al microfono, è la notizia più chiacchierata dall’inizio del Festival.

Tutti hanno voluto dare un proprio parere all’episodio increscioso che ha mostrato l’immaturità e forse la presunzione, di un cantante ancora molto giovane, che deve farne ancora molta di strada prima di poter anche solo avvicinarsi all’idea del vero professionista. Se qualcuno ha gridato alla farsa, altri alla clemenza del gesto, Stefano De Martino è andato dritto al punto senza troppi “peli sulla lingua”:

“Amadeus credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto. C’è differenza tra quello che è successo tra Bugo e Morgan e quello che è successo ieri con Blanco. Sottrarsi a una esibizione, come hanno fatto Bugo e Morgan, è invalidante direttamente per l’artista e reca un danno più limitato rispetto allo spettacolo. Quello che invece ha fatto Blanco, ha avuto ripercussioni enormi sul lavoro di tutti per tutto il resto dello spettacolo”.

Infine ha poi elogiato Gianni Morandi che nonostante la sua fama, si è mostrato quel gran Signore che è sempre stato, lui sì che è un vero Cantante (con la C maiuscola): ” Gianni Morandi, dopo l’episodio, ha aiutato i tecnici e gli addetti ai lavori a ripulire il palco…vederlo con la scopa è stato un insegnamento, ha sdrammatizzato così, sembrava il papà che riordinava la cameretta dei figli. Morandi con la scopa entrerà nella storia delle immagini della tv”.

De Martino ci devi qualche spiegazione

Durante l’episodio vergognoso di Blanco al Festival di Sanremo, Stefano De Martino è apparso in una storia condivisa con quello che si pensava fosse un suo ex amico, Marcello Sacchetta. I due, si sono conosciuti al programma di Maria De Filippi, Amici e per diverso tempo sono stati molto in sintonia, non solo professionalmente parlando ma anche a livello di amicizia.

Poi qualcosa è cambiato, De Martino ha lasciato Amici e si è fidanzato con Belen Rodriguez, da allora dei due amici si sono perse le tracce. Tutti hanno pensato che questo allontanamento fosse dovuto ad un pesante litigio avvenuto tra i due, forse proprio a causa di Belen. Ma da quello che possiamo notare nella foto non è così.

Come hanno dichiarato anche loro, la lontananza gli ha allontanati per un po’, ma la loro amicizia è sempre salda come un tempo. Ogni volta che possono, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta passano del tempo insieme, come due grandi amici.