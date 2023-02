Simona Ventura, le commoventi parole su Mr. Rain: lei l’aveva persino cacciato via

Simona Ventura si è dovuta ricredere su Mr. Rain, all’epoca l’aveva cacciato e invece adesso gli dedica commoventi parole.

Una porta chiusa in faccia ricevuta in passato non deve necessariamente essere una cosa negativa, ma da quegli errori si cresce e si matura, arrivando a diventare una nuova persona oggi. Simona Ventura questo l’ha capito, ecco perché se prima l’aveva cacciato, oggi gli dedica commoventi parole e Mr. Rain le risponde.

Simona Ventura ha visto il cambiamento

Era l’anno 2013 e il cantante rapper emergente Mr. Rain (all’anagrafe Mattia Balardi), insieme al collega e amico, Osso, parteciparono al programma talent scout, X Factor. Dopo la loro esibizione, anche se ottennero l’approvazione degli allora giudici Morgan, Mika e Elio, vennero bocciati senza troppe remore da Simona Ventura, la quale non vide nulla di speciale nel dinamico duo.

In seguito Mr. Rain e Osso furono richiamati per un’eventuale partecipazione ad un’altra edizione, ma i due si rifiutarono categoricamente, protestando pubblicamente sulle condizioni non troppo trasparenti del programma e per i vincoli troppo ristretti che gli imponeva il programma. Le parole dure di Mr. Rain hanno fatto molto scalpore all’epoca:

“Abbiamo rinunciato perché una volta entrati non avremmo più potuto fare ciò che abbiamo fatto e che stiamo facendo tuttora, cioè caricare video su Youtube e pubblicare canzoni nuove. Non volevamo ‘venderci’ a loro per due anni, non abbiamo capito dove fosse la cosa positiva nell’entrare a X Factor. Abbiamo scelto l’opzione più difficile ma più giusta per noi. Abbiamo chiesto di vedere prima il contratto, ci hanno detto che non si poteva, era contro le regole del format…”.

Le parole commoventi di Simona

L’esibizione di Mr. Rain durante il Festival di Sanremo 2023 con la canzone Supereroi circondato da un bellissimo coro di bambini, ha emozionato tutti, anche Simona Ventura, la quale gli ha dedicato parole molto commoventi.

Simona Ventura, ancora emozionato ha ricordato di quella volta che ha cacciato Mr. Rain dal programma di X Factor, ma è contenta che oggi sia una persona di talento: “Ammiro tantissimo gli artisti che, nonostante gli ostacoli e le porte in faccia, non si perdono d’animo, si rialzano, lavorano su sé stessi e il loro lavoro, aspettano l’occasione e centrano l’obiettivo. Così è stato per Elodie e Mahmood e, sempre a X Factor Mr Rain che, insieme a Osso non feci passare ai Bootcamp. Mi beccai anche una bella shitstorm, ma sono felice di rivederlo così cambiato, focalizzato nel suo bellissimo pezzo Supereroi, commovente. Penso sempre ci sia un tempo per tutto e tu l’hai beccato in pieno. Complimenti Mr Rain”.

Con una risposta ermetica, commossa e sincera, l’artista ha ringraziato Simona e ha aggiunto un cuore alla fine della frase.